Kompanija RR Donnelley & Sons proširuje mogućnosti digitalnog štampanja novom digitalnom presom sa jednim prolazom

Kompanija RR Donnelley & Sons (RRD), vodeći globalni dobavljač rješenja za marketing, pakovanje, štampu i lanac nabavke, objavila je instalaciju EFI Nozomi C18000 Plus jednoprolaznog digitalnog inkjet štampača. Očekuje se da će ovaj novi dodatak biti u funkciji u RRD-ovom postrojenju za pakovanje u blizini Milwaukeeja, Wisconsin na jesen 2023. Instalacija Nozomi C18000 Plus prese će omogućiti RRD-u da smanji vrijeme do puštanja na tržište za 25%, maksimizira opcije boja i dizajna, i dati prioritet održivosti na serijama velikog formata različitih podloga.

Preša Nozomi C18000 Plus nudi proizvodnju velikog obima pri brzinama tri do pet puta većim od tradicionalnih štampača superširokog formata. Takođe ubrzava postavljanje novog posla, štampa do šest boja i radi neprekidno bez prekida. Ova nova štampa u skladu je sa RRD-ovom posvećenošću pružanju visokokvalitetnih rezultata brendovima koji traže maloprodajne natpise i displeje napravljene od različitih materijala.

U svom Izvještaju o stvarnosti (ne)pakiranja za 2023. godinu, RRD je otkrio da održivost ostaje ključni faktor u odlukama o pakovanju i etiketama za 90% donosilaca odluka. Stoga, RRD ima za cilj da podrži napore svojih klijenata u pogledu održivosti kroz instalaciju Nozomi C18000 Plus prese. Presa koristi održive UV LED mastila, osigurava pouzdanije štampanje sa manje otpada i smanjuje potrošnju energije četiri puta u poređenju sa drugim digitalnim mašinama.

Lisa Pruett, predsjednica rješenja za pakiranje i etikete u RRD-u, izrazila je posvećenost kompanije ulaganju u novu tehnologiju koja donosi vrijednost i premašuje očekivanja klijenata. Koristeći naprednu tehnologiju štampanja, Nozomi C18000 Plus štampa nudi mastila koja ne pucaju kada se savijaju ili presavijaju, širok spektar opcija medija i brze, precizne i ponovljive procese. UV LED mastila pružaju klijentima RRD-a ogromnu paletu živih boja, proširujući mogućnosti dizajna.

Sa Nozomi C18000 Plus presom, RRD može isporučiti punu poruku brenda kupcima kroz brendiranje i natpise vidljive na paketima ili displejima u prodavnicama. Osim štampe, RRD-ova ponuda uključuje karakteristike kao što su premazi prije i nakon štampe i dorada u obliku reza, omogućavajući prilagođeno i sveobuhvatno rješenje za potrebe dizajna i štampe klijenata.

Da biste saznali više o proširenim mogućnostima štampanja velikog formata RRD-a, posjetite njihov štand na PACK EXPO-u u Las Vegasu ili kontaktirajte Todda Arneta, višeg direktora prodaje Signage & Display, rješenja za maloprodaju u RRD-u.

Izvor: *Business Wire*