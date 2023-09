30XX: Vrijedan omaž Mega Manu X

Capcom je možda smanjio proizvodnju novih igara u Mega Man franšizi, ali Battery Staple Games održava duh serije živim svojim najnovijim izdanjem, 30XX. Ova roguelit igra se nadograđuje na svoju prethodnicu, 20XX, nudeći sveukupno poboljšanje i dostojan omaž voljenom Mega Man X-u.

Igra u 30XX prati šablon klasične Mega Man X serije. Igrači trče i pucaju kroz osam tematskih nivoa, a svaki se završava izazovnom borbom protiv šefa. Usput prikupljaju novo oružje i sposobnosti nakon što poraze svakog šefa. Međutim, jedinstveni zaokret u 30XX je to što su nivoi proceduralno generisani, pružajući drugačije iskustvo sa svakim pokretanjem. Dostupne su i brojne nadogradnje koje pomažu u balansiranju izgleda. Igrači mogu birati između dva lika za igru, Acea i Nine, koji odražavaju kultne likove Zero i X iz serije Mega Man X.

Jedna od istaknutih karakteristika 30XX su njegove glatke i brze kontrole. Ovaj nivo preciznosti je ključan u igri koja se u velikoj meri oslanja na veštinu i tačnost. Unatoč brzoj akciji, igra održava dosljednu brzinu kadrova i tehnologiju kretanja koja se čini izvanrednim. Likovi su okretni i mogu se kretati kroz precizne prepreke s lakoćom.

Tokom svake faze, igrači mogu otkriti „Augove“ koji poboljšavaju sposobnosti njihovog lika za vrijeme trajanja trčanja. Ovi augovi se kreću od povećanja izlazne štete do pružanja štitova koji apsorbuju štetu. Sa otprilike 240 augova za otkrivanje, igrači imaju dovoljno mogućnosti da eksperimentišu s različitim varijantama građenja. Osim toga, igrači mogu pronaći "Jezgra", koji su dijelovi oklopa koji daju nove sposobnosti, poput dvostrukih skokova ili kratkih lebdenja. Oni postaju neophodni za preživljavanje u kasnijim fazama igre.

Kada igrači neizbježno izgube trku, vraćaju se u čvorište i mogu potrošiti valutu koja se zove Memoria na trajne nadogradnje. Ove nadogradnje se kreću od poboljšanja početnog zdravlja i energije do dobijanja dodatnih izbora nivoa nakon poraza šefa. Ovaj sistem meta-progresije izjednačava teren i dodaje još jedan cilj kojem igrači moraju težiti.

30XX uvodi novi način rada pod nazivom Mega Mode, koji nudi tradicionalnije iskustvo platforme. Dok se nivoi još uvijek generiraju nasumično, naredni pokušaji nakon neuspjeha omogućavaju igračima da svaki put prođu kroz istu fazu. Ova funkcija omogućava igračima da vježbaju i nauče rasporede nivoa, čineći je prijateljskijom za one koji preferiraju manje nasumično iskustvo.

Pored iskustva za jednog igrača, 30XX nudi co-op mod za kauč i online multiplayer. Iako bi performanse mogle biti malo pogođene, radost zbog dodatnog karaktera za prikupljanje dobrota i poraz šefova nadmašuje sve manje zastoje. Postoji i način rada zajednice u kojem igrači mogu uživati ​​u nivoima koje su dizajnirali drugi igrači, pružajući dodatni sadržaj i beskrajne mogućnosti.