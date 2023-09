Vrijeme izlaska za The Teal Mask DLC u Pokemon grimiznom i ljubičastom

Treneri širom svijeta s nestrpljenjem iščekuju izlazak prvog Pokemon Scarlet and Violet DLC-a, The Teal Mask. Predviđeno za lansiranje u srijedu, 13. septembra, igrači su znatiželjni o konkretnim vremenima izdavanja u njihovoj regiji.

Prema potvrđenim informacijama, The Teal Mask DLC će biti objavljen u sljedećim terminima:

– 6 sati po pacifičkom vremenu (12. septembar)

– 8 sati po centralnom vremenu (12. septembar)

– 9 sat po istočnom vremenu (12. septembar)

– 2 ujutro po UK (13. septembar)

– 3 ujutro po srednjoevropskom vremenu (13. septembar)

– 5:30 ujutro po indijskom vremenu (13. septembar)

– 9 ujutro po japanskom vremenu (13. septembar)

Ova vremena mogu biti podložna promjenama, ali se očekuje da će se igra pokrenuti u određeno vrijeme. Igrači bi trebali biti u toku sa svim najavama u vezi s promjenama vremena objavljivanja.

Teal Mask je dio The Hidden Treasure of Area Zero DLC za Pokemon Scarlet and Violet. DLC vodi igrače na školsko putovanje u Kitakami, živopisno selo prepuno svečanih aktivnosti i uličnih prodavaca. Kompanija Pokemon već je zadirkivala nova džepna čudovišta, Legendarne i likove koji će biti predstavljeni u The Teal Mask.

Curenja su također otkrila dodatne informacije o novim sposobnostima, Pokedex unosima i džepnim čudovištima poput Bloodmoon Ursaluna. Drugi dio The Hidden Area of ​​Treasure Zero DLC, pod nazivom The Indigo Disk, planirano je za Q4/zimsko izdanje 2023. godine.

Igrači koji žele iskusiti The Teal Mask DLC morat će posjedovati Pokemon Scarlet ili Pokemon Violet. Oni koji posjeduju obje igre morat će kupiti odvojene primjerke The Teal Mask.

Uprkos početnim tehničkim problemima koji su uticali na uranjanje i iskustvo igrača, Pokemon Scarlet i Violet su imali izuzetno uspješno lansiranje, postavši najveće Nintendo izdanje svih vremena sa 10 miliona prodatih primjeraka u prva tri dana.

