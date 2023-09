Panasonic najavljuje Lumix G9 II sa nadograđenim autofokusom i naprednim funkcijama

By

Danas je Panasonic predstavio dugo očekivani Lumix G9 II, nasljednika njegove vodeće G9 Micro Four Thirds (MFT) kamere. G9 II je dizajniran za hibridne kreatore koji daju prioritet fotografiji i videu fotografija. Izvanredna karakteristika ove kamere je njen unapređeni sistem autofokusa, koji je prvi put predstavljen u Panasonic Lumix S5 II.

Novi sistem autofokusa nudi brži i precizniji fokus sa povećanim sistemom detekcije faza od 779. Takođe uključuje napredne algoritme za prepoznavanje i praćenje subjekata, omogućavajući efikasno praćenje ljudi, životinja (uključujući oči), automobila i motocikala. Iako raspon prepoznatih tema možda nije tako širok kao kod drugih brendova, on pokriva ključna područja na koja se većina fotografa fokusira.

Unutar G9 II nalazi se novodizajnirani 25.2MP Live MOS MFT senzor uparen sa potpuno novim procesorom. Kamera koristi način pomicanja piksela visoke rezolucije, omogućavajući snimanje iz ruke za proizvodnju slika od 100 MP. ISO ocjena se kreće od 100 do 25,600.

Brzina brzog snimanja G9 II je impresivnih 60 fps sa kontinuiranim autofokusom, koji se može povećati na 75 fps bez automatskog fokusa pomoću elektronskog zatvarača. Sa mehaničkim zatvaračem, kamera nudi nešto sporiju brzinu brzog snimanja od 14 fps (AF-S) ili 10 fps (AF-C). Uz to, postoji i pre-burst mod koji se može podesiti da uhvati akciju 1.5, 1 ili 0.5 sekunde prije potpunog pritiskanja okidača, osiguravajući da se ne propuste ključni momenti.

Lumix G9 II je kompatibilan sa širokim spektrom Micro Four Thirds objektiva Panasonic, Olympus, Leica i drugih brendova, pružajući fotografima širok arsenal za svaku situaciju snimanja. Panasonic je takođe poboljšao svoj sistem stabilizacije slike sa do 8 koraka stabilizacije u telu (BIS) i naprednim Active IS za dodatnu stabilizaciju tokom kretanja.

Što se tiče video mogućnosti, G9 II nudi maksimalne video rezolucije 5.7K 60p, 4K 120p ili FullHD 240p. Može snimati pomoću potpunog senzora u 4:2:0 10-bitu, pružajući do 13 zaustavljanja dinamičkog raspona prilikom snimanja u V-Log. Kamera podržava snimanje u Apple ProRes-u i omogućava korisnicima da kreiraju i instaliraju vlastite LUT-ove u stvarnom vremenu ili biraju između 19 unaprijed napravljenih LUT-ova.

Dizajn karoserije G9 II je rafiniran u odnosu na prethodnika, sa ravnijim gornjim dijelom koji podsjeća na Lumix S5 II. Gornji ekran je zamijenjen zasebnim funkcijskim kotačićem, a cjelokupni raspored ostaje poznat postojećim Panasonic pucačima. Kamera ima 3-inčni artikulacioni ekran od 1,080 hiljada tačaka i elektronsko tražilo od 3,680 hiljada tačaka.

Lumix G9 II će biti dostupan krajem novembra po početnoj ceni od 1,899 USD / 1,699 funti samo za kućište. U Velikoj Britaniji će se prodavati u dva kompleta: jedan sa Panasonic 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH Power OIS objektivom za 1,899 funti, a drugi sa Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm f/2.8-4.0 ASPH objektiv za £2,249.

Sve u svemu, Panasonic Lumix G9 II je impresivna kamera sa naprednim autofokusom, stabilizacijom slike i video funkcijama. Nudi svestrano iskustvo snimanja za hibridne kreatore koji zahtijevaju visokokvalitetne fotografije i videozapise.

Izvor: [Naslov izvora]