nScrypt sa sjedištem u Floridi primio patent za modularne mobilne sisteme za direktnu digitalnu proizvodnju

By

Specijalist za mikrodoziranje nScrypt sa sjedištem u Floridi dobio je patent u SAD-u za svoje Modular Mobile Direct Digital Manufacturing Systems. Sistem, kapsuliran u standardni kontejner za otpremu, dizajniran je za direktnu digitalnu proizvodnju (DDM) i sposoban je za rad sa širokim spektrom materijala, uključujući termoplaste, metale i keramiku.

Sistem ima mogućnosti 3D štampanja, kao i sistem za podizanje i postavljanje elektronskih komponenti i bioreaktor. Integracijom nScrypt-ove tvornice u tehnologiju alata, modularni sistem također može proizvesti kompletne funkcionalne elektronske uređaje. Sistem je sklopiv radi lakšeg transporta i uključuje razne napredne karakteristike kao što su podovi sa elektrostatičkim pražnjenjem, integrisani komunikacioni sistemi, solarna energija, pa čak i platforma za sletanje dronova.

Pored ovog patenta, istraživački odjel nScrypt-a, Sciperio, napravio je značajan napredak u tehnologiji 3D štampanja. Uspješno su poboljšali performanse 3D štampanih kola (PCS) kroz svoju tehnologiju Factory in a Tool. Ova tehnologija je korištena za kreiranje kola s konformnim grijaćim elementima za elektronske uređaje i nosivu tehnologiju. Oni su takođe koristili Factory in a Tool za proizvodnju CubeSata za američke svemirske snage, demonstrirajući sposobnost sistema da proizvodi složene strukture sa ugrađenim funkcionalnostima.

Sa ovim patentom i njihovim napretkom u tehnologiji 3D štampanja, nScrypt je vodeći igrač u sektoru aditivne proizvodnje. Njihov modularni mobilni sistem otvara nove mogućnosti za lokalizovanu proizvodnju i proizvodnju delova po meri. Ova tehnologija ima potencijal da revolucionira različite industrije, od elektronike do zrakoplovstva.