Appleov predstojeći proizvodni događaj: Šta očekivati

Apple će u utorak biti domaćin svog redovnog događaja proizvoda, gdje se očekuje da će kompanija predstaviti svoje najnovije pametne telefone. Iako su neki detalji o nadolazećim iPhone uređajima procurili, Apple je poznat po tome što je iznenadio svoju publiku neočekivanim najavama. Događaj će se prenositi uživo na Appleovoj web stranici, a početak je zakazan za 6 sati po irskom vremenu.

Očekuje se da će iPhone 15 biti vrhunac događaja. Predviđena su četiri različita modela: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro i 15 Pro Max. Očekuje se da će veličine ekrana ostati iste kao kod prethodnih modela, 6.1 inča i 6.7 inča, respektivno. Pro modeli bi mogli biti podvrgnuti redizajniranju, potencijalno sa lakšim i tanjim dizajnom sa prelaskom sa nerđajućeg čelika na titanijum. Očekuje se da će se i mogućnosti kamere poboljšati, uz moguću periskopsku kameru u Pro Max modelu, koja omogućava poboljšane mogućnosti zuma.

Još jedna značajna promjena u ponudi iPhonea 15 je očekivani prijelaz sa porta za punjenje na USB C. Ova promjena je motivirana nastojanjem EU za standardiziranim portovima za punjenje i vjerovatno će biti implementirana na svim modelima iPhone 15. Prekidač za isključivanje zvuka na bočnoj strani iPhone-a također može doživjeti transformaciju, potencijalno postati akcijski gumb za dodjeljivanje prečica.

Uz iPhone 15, Apple bi mogao predstaviti ažuriranja za Apple Watch Series 9 i AirPods. Očekuje se da će Apple Watch Series 9 dobiti mala poboljšanja, uključujući novi S9 čip za bolje performanse i potencijalno produžen vijek trajanja baterije. Detalji o Ultra seriji Appleovog satova usmjerenog na avanturu i dalje su oskudni. Što se tiče AirPods-a, sva ažuriranja će se vjerovatno fokusirati na kućište, posebno na zamjenu Lightning konektora sa USB C. Također se spekuliše da bi ažuriranje za AirPods Max, koje nije ažurirano od njihovog lansiranja 2020., moglo biti na horizontu zbog zahtjeva EU za USB C za slušalice do 2024. godine.

