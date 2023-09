Oživljavanje naslijeđa Philips CD-i: Arzette i emulacija “loših” igara

By

Godine 1991. Philips CD-i (Compact Disc-Interactive) je ušao u industriju igara. Dok je CD-i obećao da će igrati i CD-ove i video igrice, njegova sramota leži u samim igrama koje je nudio. Primjetno je da je Zelda franšiza bila među naslovima koji su došli do ove platforme, ali je naišla na široko rasprostranjeno omalovažavanje i razočarenje. Premotajte naprijed u 2023., a Seth Fulkerson, poznat kao "Dopply", trebao bi izdati Arzette: The Jewel of Faramore, platformersku igru ​​koja odaje počast čudnim i često kritiziranim igrama iz CD-i ere.

Arzetteov demo na PAX West 2023 pokazao je posvećenost i pažnju detaljima koje je Fulkerson ulio u projekat. Igra vjerno bilježi vizuale i mehaniku originalnih CD-i Zelda igara. Fulkerson je, zajedno sa poznavaocima retro igara Limited Run, pomno osmislio ručno oslikane pozadine, detaljne sprijtove, pa čak i zloglasne scene koje su mnogi prezirali. Unatoč negativnoj percepciji koja okružuje izvorni materijal, Fulkerson vidi potencijal u originalnim igrama, cijeneći njihovu mješavinu linearnog i nelinearnog dizajna nivoa i njihov poseban vizualni stil.

Iako je oponašanje retro igara postalo popularan žanr, Arzette se ističe kao jedan od prvih pokušaja oponašanja CD-i iskustva. Fulkerson priznaje da mnogi igrači možda nemaju nikakva znanja o igrama koje su inspirisale Arzette, ali vjeruje da u ručno oslikanom akcionom platformeru sa svojim šarmantnim i ponekad bezobraznim scenama može uživati ​​bilo tko. Za one koji su upoznati sa izvornim materijalom, tu su Uskršnja jaja i suptilne reference razbacane po igri, dodajući dodatni sloj uživanja.

Iako Fulkerson ne može eksplicitno da referencira originalne Zelda CD-i igre iz pravnih razloga, on prihvata njihovu inspiraciju dok nastoji da stvori nezavisno i jedinstveno iskustvo sa Arzette. U stvari, jedan od originalnih umjetnika iz CD-i Zelda igara, Rob Dunlavey, dao je doprinos karti svijeta i razini umjetnosti u Arzetteu, pokazujući vezu između dva projekta.

Ono što izdvaja Arzette je ozbiljan pokušaj da se revitalizuje toliko ogorčena era igara. Fulkersonova strast prema nedovoljno cijenjenim igrama i njegova vjera u njihov neiskorišćeni potencijal su evidentni u ovom projektu. Uz Arzette, on se nada da će pokazati da se s vremenom, resursima i dobrim dizajnom igara čak i „loše“ igre mogu transformirati u nešto ugodno i nezaboravno.

