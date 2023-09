Sheldon Menery, kreator Magic: The Gathering's Commander Format, preminuo

By

Sheldon Menery, tvorac Commandera, najpopularnijeg stila igre za trgovačku igru ​​Magic: The Gathering, preminuo je nakon sedmogodišnje borbe s rakom. Meneryjeva supruga, Gretchyn Melde, objavila je njegovu mirnu smrt na Facebooku, nakon čega je uslijedio izljev saučešća iz zajednice stolnih igara.

Commander je format Magic za više igrača koji omogućava tri ili više igrača da učestvuju s jedinstvenim špilom od 100 karata i jedinstvenim liderskim likom. Prvobitno dizajniran kao igra za dva igrača, Commander nudi ležerniji stil igranja i potiče kreativno izražavanje. Sam Menery je imao prepoznatljiv špil pod nazivom “Uradio si ovo sebi,” koji je koristio karte protivnika kao oružje protiv njih.

Format Commander je izrastao iz formata Elder Dragon Highlander (EDH), s kojim se Menery susreo tokom svog vremena u vojsci. Kao visokorangirani sudija na Magic Pro Tour-u, Menery je odigrao ključnu ulogu u usavršavanju i proširenju EDH varijante, na kraju uspostavivši upravno tijelo formata, poznato kao Komitet za pravila komandanta. Ova volonterska organizacija, u partnerstvu sa Wizards of the Coast, izdavačem Magic: The Gathering, pruža smjernice za prilagođavanje pravila, zabranjene kartice i nove kartice za Commander format.

Menery je vidio Commandera kao odmak od takmičarske Magic i naglasio njegovu sposobnost da se dijeli i uživa sa prijateljima. Njegov doprinos Magic proširio se izvan Commander formata. Bio je ključan u oblikovanju sudijskog programa i služio je kao magični sudija 5. nivoa. Menery je također bio plodan pisac i kreator sadržaja, dijeleći svoje iskustvo kroz članke, video zapise i podcaste.

Wizards of the Coast izrazili su svoju duboku tugu zbog gubitka Sheldona Meneryja i prepoznali njegov značajan doprinos zajednici Magic. Pohvalili su Menery kao pioniru, uticajnu osobu i poštovanog člana zajednice Magic: The Gathering. Iza sebe ostavlja trajno naslijeđe kroz svoj rad na Commander formatu i svoju posvećenost da igru ​​učini prijatnim i ugodnim iskustvom za igrače svih pozadina.

Uticaj Sheldona Meneryja na zajednicu Magic ne može se precijeniti. Ostaće upamćen po svojoj ljubaznosti, velikodušnosti i strasti prema igri. Njegov gubitak duboko osjećaju oni koji su ga poznavali, a njegovo naslijeđe će živjeti kroz bezbroj igrača.

Izvori: Facebook, Poligon