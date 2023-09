Kako postaviti eSIM na svoj iPhone 15

By

Izdavanje iPhone 15 linije donelo je sa sobom mnoge nove karakteristike i poboljšanja, uključujući upotrebu eSIM tehnologije. Prelaskom na eSIM eliminiše se potreba za fizičkom SIM karticom, jer je digitalna SIM kartica ugrađena direktno u uređaj.

Dakle, šta je zapravo eSIM? SIM kartica se tradicionalno koristi za identifikaciju vašeg telefona operateru i obrnuto. On govori operateru koji telefon koristite i koji broj i operatera da dodijeli vašoj slušalici. eSIM je, s druge strane, digitalna verzija SIM kartice koja se može programirati i reprogramirati po potrebi. iPhone 15 može pohraniti do osam različitih eSIM-ova, što ga čini pogodnim za putnike ili one s više poslovnih linija.

Postavljanje eSIM-a na vašem iPhone 15 je relativno jednostavan proces. Kada naručite svoj iPhone, vaš operater i broj telefona su povezani s uređajem. Dok aktivirate svoj novi iPhone i prolazite kroz proces brzog pokretanja, od vas će se tražiti da potvrdite da želite da aktivirate svoj telefonski broj na svom iPhoneu. Odatle možete pratiti uputstva na ekranu da biste postavili eSIM za svoj nalog.

Ako prenosite svoje podatke sa starijeg iPhone modela, jednostavno možete odabrati opciju prijenosa s drugog iPhonea, a Apple će se pobrinuti za ostalo. Proces je obično brz, ali može varirati ovisno o prometu na serveru.

Ako ste preskočili prijenos broja tokom podešavanja, i dalje možete prenijeti svoj broj i eSIM na iPhone 15. Otvorite aplikaciju Postavke, idite na Cellular i odaberite Postavi mobilnu mrežu. Slijedite upute da dovršite proces.

Za one koji prelaze sa Android telefona na iPhone 15, proces se može razlikovati ovisno o operateru. Ako se od vas ne zatraži da prenesete svoj broj tokom početnog podešavanja, morat ćete kontaktirati korisničku podršku vašeg mobilnog operatera da zatražite QR kod ili da postavite aktivaciju eSIM operatera.

Sve u svemu, postavljanje eSIM-a na vaš iPhone 15 jednostavan je proces koji se može obaviti tijekom početnog podešavanja ili kasnije. Fleksibilnost i praktičnost eSIM-a čine ga vrijednom funkcijom za korisnike iPhonea.

