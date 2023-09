Kako igrati Starfield na Xbox One i Mobile

By

Ako ste zainteresovani da igrate Starfield, ali nemate Xbox Series X/S ili moćan PC, ne brinite! Još uvijek možete igrati igru ​​na svom Xbox One ili mobilnom uređaju.

Je li Starfield na Xbox Cloud Gamingu?

Da, Starfield je dostupan na Xbox Cloud Gaming. To znači da možete igrati igru ​​na bilo kojem uređaju koji podržava Xbox Cloud Gaming, uključujući vaš Xbox One ili mobilni uređaj. Međutim, imajte na umu da mogu postojati neka ograničenja kada je u pitanju streaming igara. Možda ćete iskusiti kašnjenje, zamućene slike, blokirane artefakte i loš zvuk ako vaša internetska veza nije dovoljno jaka i stabilna. Ali ako ranije niste imali problema s Xbox Cloud Gamingom, korištenje usluge striminga za igranje Starfielda je izvodljiva opcija.

Ako zaista želite igrati Starfield na Xbox Series X, ali nemate vremena da ga instalirate, možete ga igrati i putem streaminga u oblaku.

Kako igrati Starfield na Xbox One

Da biste igrali Starfield na Xbox One, možete ga strimovati putem Xbox Cloud Gaminga koristeći svoju pretplatu na Xbox Game Pass Ultimate. Jednostavno uključite svoj Xbox One, idite na Game Pass i pronađite Starfield. Nakon što ste locirali igru, kliknite na "Igraj" za početak streaminga. Nema potrebe za instaliranjem igre!

Međutim, imajte na umu da streaming igre koriste mnogo podataka i propusnog opsega. Dakle, uvjerite se da nemate ograničenje podataka za svoju internetsku vezu.

Kako igrati Starfield na mobilnom uređaju

Da biste igrali Starfield na svom mobilnom uređaju, morat ćete instalirati aplikaciju Xbox Game Pass iz Google Play Store (za Android) ili Apple App Store (za iOS). Provjerite jeste li pretplatnik na Xbox Game Pass Ultimate.

Nakon instaliranja aplikacije, prijavite se na svoj Microsoft nalog koristeći isti nalog koji koristite za plaćanje Xbox Game Pass Ultimate. Pronađite Starfield na listi igara i dodirnite njegovu ikonu da otvorite stranicu igre. Ako ste prijavljeni na Game Pass Ultimate, na stranici ćete vidjeti zeleno dugme na kojem piše “Igraj”. Jednostavno ga dodirnite za početak igranja, bez potrebe za instalacijom.

Važno je napomenuti da igranje Starfielda na mobilnom zahtijeva kontroler. Možete koristiti kontroler povezan preko Bluetooth-a (kao što je Xbox kontroler) ili kontroler koji se pričvršćuje na vaš telefon.

Dakle, čak i ako nemate najnoviji hardver za igre, i dalje možete uživati ​​igrajući Starfield na svom Xbox One ili mobilnom uređaju putem Xbox Cloud Gaminga.

