Appleov predstojeći događaj predstavljanja iPhonea i njegov potencijalni utjecaj na performanse dionica

Apple će predstaviti svoj najnoviji model iPhonea, iPhone 15, na svom dugo očekivanom predstavljanju, “Wonderlust”. Istorijski gledano, Appleove dionice imaju tendenciju boljeg učinka u šest mjeseci nakon lansiranja iPhonea. Međutim, u roku od jednog do tri mjeseca nakon događaja, dionice se kreću u skladu s tržištem, prema analitičaru Morgan Stanleya Eriku Woodringu. Uprkos ovom pozitivnom trendu, Appleove dionice su se suočile s izazovima na nedavnim sjednicama zbog izvještaja da Kina zabranjuje korištenje iPhonea u vladinim agencijama i državnim preduzećima. Ovi izazovi, zajedno sa slabijim makroekonomskim okruženjem i usporavanjem potrošačke potrošnje, doprinijeli su padu Appleovih dionica od 4.4% ovog mjeseca.

Analitičari pomno prate bilo kakav uticaj na potražnju potencijalnog povećanja cijena za iPhone 15 Pro modele. Barclaysov analitičar Tim Long predviđa da će biti prepreka prodanim jedinicama, posebno zbog povećanih prosječnih prodajnih cijena u odnosu na slabiju ukupnu ekonomsku klimu. Očekivanja Wall Streeta za ovogodišnji iPhone uključuju manja ažuriranja kao što su osvježeni interni procesor, okvir, USB-C portovi i potencijalno nadograđena kamera, baterija i procesor za Pro modele. Očekuje se da će Apple Watch dobiti i poboljšanu bateriju i nove boje kaiševa.

Uz mogućnost povećanja cijena za Pro modele, neki analitičari predviđaju povećanje procjena prihoda iPhonea. Angelo Zino iz CFRA sugerira da bi podizanje cijena moglo povećati procjene prihoda za 6% do 8%. Uprkos spekulacijama o potencijalnom povećanju cijena i nedostatku "vau" faktora u ovogodišnjem lansiranju proizvoda, Appleov dosljedan kvalitet izrade, ažuriranja softvera i povećanje tržišnog udjela analitičari su prepoznali kao pozitivne faktore koji doprinose.

Kada se razmatra uticaj na akcije Apple-a, važno je napomenuti da istorijski trendovi ukazuju na potencijalno slabiji period pred nama, sa nedavnim vijestima iz Kine i znakovima ublažavanja potrošačke potrošnje. Woodring iz Morgan Stanleya ukazuje na to da Appleovi događaji na lansiranju često rezultiraju scenarijem „prodaje vijesti“, pri čemu dionice imaju slabiji učinak za oko 15 baznih poena na dan lansiranja i ostaju u skladu s tržištem u naredna mjesec do tri. Međutim, prošli podaci također pokazuju da su Apple dionice nadmašile tržište u prosjeku za skoro 14% u tri mjeseca prije lansiranja, te za skoro 19% u prethodnih šest mjeseci. Ovo ukazuje na to da, iako može postojati slabiji kratkoročni učinak, investitori koji drže mogli bi vidjeti da dionice nadmašuju u prosjeku za 8% u šest mjeseci nakon događaja.

Gledajući unaprijed, Wall Street vidi pozitivne dugoročne izglede za dionice Applea, ali bi moglo potrajati da se ovi vjetrovi ostvare. Od suštinske je važnosti razmotriti potencijalni uticaj niskih procjena i očekivanja u pogledu paušalnih isporuka na ovogodišnje zalihe. Iako Appleova vrijednost dionica ostaje povišena u odnosu na historijske nivoe, postoje faktori kao što su nagomilana potražnja i laka poređenja iz godine u godinu koji pozicioniraju Apple za bolji učinak u novoj godini.

