Epic Games objavljuju Fortnite ažuriranje 4.01 s My Hero Academia

Epic Games je lansirao Fortnite ažuriranje 4.01, također poznato kao ispuštanje sadržaja v26.10. Ažuriranje uvodi nove funkcije i stavke inspirisane My Hero Academia. Igrači sada mogu igrati kao Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima i Mina Ashido. Ovi likovi su dostupni u prodavnici predmeta, a igrači mogu koristiti i Todorokijeve ledene moći koristeći predmet Ledeni zid koji se nalazi na ostrvu.

Stavka Ledeni zid omogućava igračima da prizivaju glacijalne štitove u svrhu odbrane i napada. Može zaštititi igrače i njihovu grupu od ozljeda i može se strateški postaviti da odbaci protivnike. Ledeni zid će biti dostupan do kraja sezone, pružajući dovoljno vremena igračima da savladaju njegove sposobnosti.

Pored Todorokijevog ledenog zida, igrači mogu koristiti i Dekuovu sposobnost razbijanja, koja može jednim udarcem pucati na neprijatelje širom mape. Deku's Smash se može nabaviti u All Might Supply Drops i bit će dostupan do ažuriranja v26.20.

Dovršavanje zadataka vezanih za My Hero Academia će nagraditi igrače poenima iskustva. Dovršavanjem šest zadataka, igrači mogu odmah napredovati. Tri UA High School heroja u obuci, uključujući Shoto Todoroki, Eijiro Kirishima i Mina Ashido, sada su dostupna u prodavnici artikala.

Ostali dodaci u ažuriranju v26.10 uključuju povratak stavke Pizza Party, koja vraća zdravlje i štit, i uvođenje novih dodataka kao što je Reckless SMG Reload. Super Level stilovi su također dodani kao bonus nagrade za igrače koji napreduju nakon 100. nivoa sezone.

Ažuriranje također uključuje ispravke grešaka i poboljšanja. Značajno je da se Prekrasni emotikon naklona vratio u ormariće vlasnika, trošeći Barove prevrtanjem Reality Augments-a sada napreduju u misijama, a ciljevi napretka za preživjele medalje više ne zaglavljuju.

Ovi detalji su zasnovani na sadržaju izvučenom iz podataka, koji uključuje očekivane skinove, mitove, nove stilove uređivanja i druge dodatke igri.

Izvor: Fortnite Update 4.01 Patch Notes | Bilješke o novoj zakrpi za Fortnite.