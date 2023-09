Flipkart Mobiles Bonanza rasprodaja: odlične ponude za pametne telefone

Flipkart je trenutno domaćin Mobiles Bonanza rasprodaje na kojoj kupci mogu pronaći fantastične ponude i popuste na razne pametne telefone, uključujući popularne modele kao što su iPhone 14, Realme 11 Pro, Redmi Note 12 Pro i Nothing Phone 1. Ova sedmodnevna rasprodaja počela 3. septembra i trajaće do 9. septembra.

Tokom ove rasprodaje, Flipkart nudi ne samo popuste već i ponude banaka, popuste na osnovu plaćanja, besplatne EMI opcije i ponude za razmjenu na odabranim pametnim telefonima. Kupci mogu iskoristiti ove ponude za kupovinu svojih željenih telefona po pristupačnijim cijenama.

U tekućoj prodaji Mobiles Bonanza, iPhone 14 je na listi Rs. 68,999, što je manje u odnosu na prvobitnu cijenu od Rs. 79,900. Realme 11 Pro 5G dostupan je za Rs. 22,999, umjesto Rs. 23,999. Redmi Note 12 Pro 5G može se kupiti po početnoj cijeni od Rs. 19,499, manje od Rs. 24,999. Osim toga, Nothing Phone 1 je na listi za Rs. 28,999, smanjeno u odnosu na prvobitnu cijenu od Rs. 33,999.

Međutim, ako propustite ovu rasprodaju, ne brinite! Flipkart ima nekoliko predstojećih rasprodaja kojima se možete radovati. U oktobru se očekuje da godišnja rasprodaja Big Billion Days počne 3. oktobra i može trajati do 10. oktobra. Ova rasprodaja obično nudi značajne popuste na elektroniku, dodatnu opremu i televizore. Osim toga, Flipkart bi mogao održati Big Dussehra rasprodaju od 20. do 24. oktobra, nudeći do 80 posto popusta na različite proizvode.

Kako se krećemo u novembar, Flipkart će vjerovatno organizirati Big Diwali rasprodaju od 1. novembra do 6. novembra, nakon čega slijedi Flipkart Mobile Bonanza rasprodaja od 8. novembra do 14. novembra, koja će uključivati ​​ekskluzivne ponude i popuste na pametne telefone. Nadalje, od 18. novembra do 24. novembra održat će se Grand Gadgets Days rasprodaja i Grand House Appliances od 24. novembra do 28. novembra. Posljednjih sedmica u novembru mogu se održati rasprodaja Best Of Season, Grand Gadget Days i Black Petak rasprodaja na Flipkartu.

U decembru se pripremite za rasprodaju Flipkart End of Season od 7. decembra do 12. decembra, rasprodaju Big Saving Days od 16. decembra do 21. decembra, božićno izdanje Flipkart rasprodaje za kraj sezone od 22. decembra do 25. decembra i Rasprodaja na kraju godine od 24. decembra do 31. decembra. Flipkart takođe može organizovati rasprodaju Grand Gadgets Days tokom poslednja tri dana u godini.

Tokom ovih nadolazećih rasprodaja, Flipkart planira surađivati ​​s raznim finansijskim institucijama kako bi kupcima ponudio povrat novca, nagradne bodove i popuste, osiguravajući da mogu još više uštedjeti dok kupuju online.

