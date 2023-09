First Advantage preuzima Infinite ID dobavljača biometrijske tehnologije

First Advantage, pružalac usluga provjere i verifikacije zaposlenja, najavio je kupovinu dobavljača biometrijske tehnologije, Infinite ID, za 41 milion dolara u gotovini. Akvizicija ima za cilj proširenje mreže First Advantagea i ponude za provjeru identiteta za svoje američke kupce.

Infinite ID, sa sjedištem u Hicksvilleu, New York, je portfolio kompanija privatne investicione firme Enlightenment Capital. Očekuje se da će kompanija ostvariti više od 10 miliona dolara godišnjeg prihoda. Provajder biometrijske tehnologije nudi alate za identifikaciju i autentifikaciju za različite sektore, uključujući odbranu i obavještajne poslove, nacionalnu sigurnost, provođenje zakona, sigurnost granica, odgovor na katastrofe i upravljanje vanrednim situacijama i korporativnu sigurnost.

Izvršni direktor First Advantage-a, Scott Staples, izjavio je da softver Infinite ID-a nadopunjuje postojeću ponudu kompanije RightID i Digital Identity Services. Ova akvizicija se smatra značajnim korakom ka proširenju portfelja proizvoda i osnovnog poslovanja kompanije First Advantage.

Ovom akvizicijom, First Advantage ima za cilj da poboljša svoje sposobnosti u pružanju naprednih biometrijskih tehnoloških rješenja kako bi pomogli poslodavcima da smanje rizik i održe usklađenost. Biometrijska autentifikacija nudi visok nivo sigurnosti korištenjem jedinstvenih fizičkih ili bihevioralnih karakteristika, kao što su otisci prstiju, prepoznavanje lica ili skeniranje šarenice, kako bi se potvrdio identitet pojedinca.

Izvori: First Advantage, Infinite ID

