Potencijal Switch 2: Upravljanje očekivanjima

By

Nedavne demonstracije nadolazećeg Switch 2 na Gamescom-u pokrenule su spekulacije o hardveru i njegovim mogućnostima. Iako se očekuje da će nova konzola pružiti značajnu nadogradnju u odnosu na svoju prethodnicu, važno je pristupiti glasinama s oprezom i upravljati našim očekivanjima.

Prelazak na moderniju Nvidia arhitekturu otvara uzbudljive mogućnosti za novi hardver. Izveštaji o tome da The Matrix Awakens radi na hardveru ciljne specifikacije sa DLSS-om i praćenjem zraka dodali su uzbuđenje. Međutim, ključno je imati na umu da to ne znači automatski da će ručna konzola imati performanse jednake Xbox Series S.

U svijetu hardvera za konzole, posebno kada je u pitanju Nintendo, očekivanja se moraju ublažiti. Curenja i glasine pružaju ograničene informacije i često dovode do pogrešnih zaključaka. Termin “Low Information Zone” ili LIZ, koji je skovao razotkrivač NLO-a Mick West, odnosi se na nedostatak čvrstih činjenica koje vode ka tumačenju i razmišljanju o željama.

Vrijedi razmotriti situaciju kada je najavljen originalni Switch. Curenje i glasine o igrama poput Doom 2016 i The Witcher 3 koje dolaze na konzolu činile su se nevjerovatnim u to vrijeme. Međutim, kada su ove igre konačno izašle na Switch, postalo je jasno da je hardver sposoban za više nego što se u početku pretpostavljalo. Slične zablude mogle bi se pojaviti s demoom The Matrix Awakens na Switch 2 o kojem se pričalo.

Iako je vjerovatno da je izvještaj istinit, s obzirom na stručnost Epic Gamesa, stvarne mogućnosti konzole tek treba da se vidi. Mobilni procesor i način na koji je Epic Games optimizirao svoj rad za njega na kraju će odrediti performanse. Poređenjima sa demonstracijama za konzole i PC igre The Matrix Awakens treba pristupiti s oprezom, s obzirom na to kako su igre poput Doom 2016 i The Witcher 3 prošle na originalnom Switchu u poređenju sa njihovim PS4 kolegama.

Saradnja sa Nvidijom donosi prednosti Switchu 2, kao što su tehnologije poput DLSS-a i poboljšano praćenje zraka. Međutim, važno je napomenuti da će konzola i dalje biti ograničena na snagu u poređenju sa tradicionalnim konzolama. Iako može nadmašiti sisteme zasnovane na AMD-u, malo je vjerovatno da će odgovarati performansama Xbox Series S zbog ograničenja mobilnog hardvera.

U zaključku, potencijal Switch 2 je uzbudljiv, ali je ključno upravljati očekivanjima. Glasine o demonstracijama i napretku u tehnologiji ukazuju na obećavajuće mogućnosti, ali dok ne dobijemo konkretne informacije i praktično iskustvo, važno je ne precijeniti mogućnosti konzole.

izvori:

– Eurogamer

– Video Games Chronicle