Iza stakla: Trening kamp Los Angeles Kingsa – pogled iznutra na NHL predsezonu

Nacionalna hokejaška liga (NHL) i NHL mreža objavili su svoje partnerstvo sa Los Angeles Kingsima za četvrtu sezonu njihovog predsezonskog dokumentarnog serijala sa svim pristupom, Behind The Glass. Ova trodijelna serija, koju je producirala NHL Network u suradnji s NHL Productions, pružit će pogled iza kulisa na intenzitet, dramu i takmičenje NHL predsezone kroz sočivo dvostrukih Kingsa šampiona Stanley Cupa.

Predstojeća sezona Iza stakla će predstavljati putovanje Kingsa na južnu hemisferu dok će igrati protiv Arizona Coyotsa u Melburnu, Australija, za NHL Global Series 2023. Ovo će biti prve NHL utakmice odigrane u Australiji, dodajući uzbuđenje seriji. Igrači će biti uključeni u mikrofon i predstavljeni van klizališta, nudeći navijačima sadržaj bez premca dok se takmiče za svoje mjesto na spisku i pripremaju se za otvaranje regularne sezone.

Nakon dva uzastopna plasmana u plejof Stenli kupa, Kingsi su podigli očekivanja za organizaciju. Behind The Glass će se fokusirati na potpredsjednika i generalnog menadžera tima, Roba Blakea, i glavnog trenera Todda McLellana, dok oni vode tim kroz trening kamp i oblikuju viziju višegodišnjeg kandidata za Stanley Cup. U seriji će se također profilirati ključni igrači kao što su novostečeni centar Pierre-Luc Dubois, zvijezde u usponu Adrian Kempe i Kevin Fiala, te veterani core igrači Anze Kopitar i Drew Doughty. Predsjednik tima Luc Robitaille pružit će jedinstven uvid u to šta znači biti kralj.

Behind The Glass je premijerno prikazan 2018. godine, nudeći fanovima neviđen pogled na NHL predsezonu kroz oči New Jersey Devilsa. Od tada, serija uključuje Philadelphia Flyerse i Nashville Predatorse. Ovogodišnje izdanje podići će ulog međunarodnim putovanjem u Melburn, Australija.

Obožavatelji mogu očekivati ​​da vide ekskluzivni bonus sadržaj i isječke iz svake epizode Iza stakla koji se dijele na digitalnim i društvenim medijskim platformama koristeći hashtag #BehindTheGlass. Osim toga, svaka epizoda će biti dostupna na NHL-ovoj YouTube platformi, nudeći fanovima više mogućnosti da se uključe u seriju.

Iza stakla: Trening kamp Los Angeles Kingsa obećava da će navijačima približiti igru ​​i pružiti jedinstvenu i nikada prije viđenu perspektivu tima i predsezone. Sa pristupom bez presedana, ovaj dokumentarni serijal će sigurno oduševiti fanove dok očekuju nadolazeću NHL sezonu.

