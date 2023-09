Kako regrutirati Mintharu bez ubijanja u Baldur's Gate 3

By

Jedan od popularnih NPC-a u Baldur's Gate 3 je Minthara, tamni vilenjak koji se zakleo na vjernost Apsolutu. Mnogi igrači su je željeli regrutirati kao romantičnog pratioca, ali da bi to učinili, morali su završiti zadatak koji je uključivao mnogo ubijanja. Međutim, jedan pametan igrač je otkrio metodu da regrutuje Mintharu bez oduzimanja života.

Obično, da bi se Minthara pridružila vašoj strani, trebali biste završiti zadatak koji vam ona daje da pobijete sve u Emerald Groveu. Ovo bi uključivalo krvavi susret sa Tieflingima i Druidima, uz pomoć Mintharinih goblinskih trupa. Međutim, korisnik Reddita Wulfrinnan podijelio je metodu za regrutaciju Minthare "nedužno".

Prema Wulfrinanovoj metodi, prvo biste trebali razgovarati s Tiefling djecom iz Molove bande o krađi Druidskog idola. Zatim ukradite idola koristeći prikriveno da spriječite održavanje rituala. Ovo bi pokrenulo borbu između Tieflinga i Druida, u kojoj biste trebali ili pobjeći ili se iskrasti. Nakon toga, prijavite lokaciju šumarka Minthari, a kada se oboje vratite, naći ćete sve branitelje mrtve. Ovo će vam omogućiti da regrutujete Mintharu kasnije u igri bez potrebe da ikoga ubijete.

Iako se ova metoda na površini može činiti nevinom, važno je napomenuti da još uvijek uključuje manipulaciju i obmanu. Podsjeća na slične moralno dvosmislene izbore u drugim RPG-ovima poput Star Wars: Knights of the Old Republic. Međutim, ako više volite da igrate kao lik koji pokušava da drži ruke čistima, ova metoda može biti korisno izbjegavanje u Baldur's Gate 3.

Ako tražite još vodiča i uputstava za Baldur's Gate 3, svakako pogledajte naš vodič za Self-Same Trial.

Izvor: nema (na osnovu izvornog članka)