Tata Play Binge je partner s Apple TV+ u Indiji

Indijski agregator kanala, Tata Play Binge, najavio je saradnju sa Apple TV+ kako bi svoje popularne serije i originalne filmove doveo na indijsko tržište. Ovo partnerstvo je prvo takve vrste za Apple TV+ u Indiji.

Kroz ovu saradnju, indijski gledaoci će imati pristup širokom spektru serija kao što su “Ted Lasso”, “Shrinking”, “Silo”, “Hijack”, “Foundation”, “Tehran”, “Sluga”, “Platonic,” “Severance”, “Jutarnji šou”, “Zločesti sestre”, “Sporo konji” i “Prehistorijska planeta”. Osim toga, Apple Original Filmovi uključujući “CODA” i “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”, “Ghosted” i nedavno premijerno prikazan “The Beanie Bubble” također će biti dostupni na platformi.

Kako bi proslavili lansiranje, pokrenuta je reklamna kampanja sa bolivudskim superzvijezdama Saifom Ali Khanom i Katrina Kaif. Očekuje se da će ova suradnja dodatno proširiti doseg Apple TV+ na indijskom tržištu i pružiti indijskim gledateljima raznolik spektar sadržaja.

Osim serija i filmova koji su već dostupni na Apple TV+, platforma će također objaviti nove originalne filmove u Indiji. Neka od nadolazećih izdanja uključuju “Ubice cvjetnog mjeseca” Martina Scorsesea s Leonardom DiCapriom, Robertom De Nirom i Lily Gladstone u glavnim ulogama, špijunski triler “Argylle” s Henryjem Cavillom, Semom Rockwellom i Bryceom Dallas Howardom, “Napoleon” Ridleyja Scotta u glavnoj ulozi. Joaquin Phoenix, i Joseph Kosinski, neimenovani film o utrkama Formule XNUMX sa Bradom Pittom.

Suradnja između Tata Play Binge i Apple TV+ trebala bi redefinirati krajolik za streaming u Indiji, nudeći širi spektar izbora sadržaja za gledaoce u zemlji.

Nippon TV predstavlja nove formate na MIPCOM Rights Marketu

Nippon TV, japanski pokretač popularnih formata kao što je "Shark Tank", trebao bi lansirati četiri nova objekta na predstojećem tržištu prava MIPCOM u Francuskoj. Ova svojstva uključuju skriptirani format pod nazivom "Najveći učitelj", gdje se učiteljica vraća u prošlost kako bi otkrila misteriju ko ju je gurnuo s krova.

Također će biti predstavljena dva neskriptirana formata, uključujući “Osumnjičeni na setu”, kombinaciju scenarijske kriminalne drame i nenapisane istražne bitke, i “5 prijatelja, 5 usluga!”, studijsku igru ​​u kojoj se prijatelji takmiče da pobijede za svoju slavnu ličnost. prijatelji.

Osim toga, Nippon TV će predstaviti anime naslov pod nazivom "Dnevnici apoteke", koji je adaptacija popularne misteriozne serije s više od 24 miliona prodatih primjeraka.

Nishiyama Mikiko, izvršni potpredsjednik globalnog poslovanja na Nippon TV-u, izrazio je posvećenost kompanije jačanju svojih proizvodnih i distribucijskih kapaciteta. Nippon TV ima za cilj da proizvodi originalne programe i istražuje adaptacije serija na međunarodnim tržištima kroz partnerstva i pilot verzije proizvedene i emitovane u Japanu.

Ovi novi formati Nippon TV-a obećavaju da će publici u Japanu i širom svijeta donijeti jedinstven i zanimljiv sadržaj.

Crna Mandala stiče svjetska prodajna prava na “Ono što se krije ispod”

Black Mandala, specijalista za žanrovske filmove sa sjedištem na Novom Zelandu, osigurala je svjetska prava na prodaju akcionog horor trilera "Šta vreba ispod". U režiji Jamieja Baileya, film se fokusira na posadu mornaričke podmornice na rubu nuklearnog sukoba i Trećeg svjetskog rata. Kada se pojavi misteriozna gola žena slepa osoba, tenzije rastu jer sumnjaju da je ona ruski infiltrator. Međutim, ubrzo otkrivaju da je ona nešto mnogo opasnije.

Glumačku ekipu "Šta vreba ispod" čine Simon Phillips, Ryan Giesen, Michael Swatton, Nick Biskupek i novajlija Dela Reilley. Film je svoju svjetsku premijeru imao na festivalu fantastičnog filma Buffalo Dreams u državi New York.

Producent Mem Ferda iz FilmCorea i izvršni producent Ken Bressers iz Dystopian Films u suradnji s Bailey's Into Frame Films, “What Lurks Beneath” nudi uzbudljivo i intenzivno filmsko iskustvo za ljubitelje žanrovskih filmova.

Alan Carr vodi BBC kviz emisiju “Picture Slam”

Sudija "RuPaul's Drag Race UK" i "Prezenter majstora dizajna enterijera" Alan Carr preuzima ulogu voditelja BBC-jevog kviza "Picture Slam". U svakom krugu, tri ekipe koje se sastoje od dva takmičara dobijaju tablu sa slikama iz različitih tema. Timovi moraju ispravno identificirati slike prema satu. Čišćenje pune ploče sa tačnim odgovorima rezultira gotovinskim bonusom za tim.

Tim finalista će imati priliku da osvoji nagradu od £10,000 ($12,500) ako bude mogao ispravno nazvati sve slike. “Picture Slam” nudi uzbudljiv i brz format kviza za gledaoce da testiraju svoje znanje i takmiče se za značajnu novčanu nagradu.

