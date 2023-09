AirPods Pro 2 sada dolazi s USB-C torbicom za punjenje

By

Apple je najavio da će novi AirPods Pro 2 dolaziti sa USB-C futrolom za punjenje umjesto Lightning konektora. Ova promjena je u skladu s Appleovim usvajanjem USB-C kao standardnog konektora za svoje proizvode, uključujući Mac, iPad i Siri Remote.

Sami AirPods Pro 2 neće dobiti nikakve nadogradnje hardvera, ali će sada biti kompatibilni s USB-C punjenjem. To znači da korisnici mogu jednostavno koristiti isti kabel za punjenje svog Maca, iPada, AirPod-a i nove iPhone 15 linije. Uz to, AirPods Pro 2 se može puniti direktno sa iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max.

Za kupce koji kupuju nove AirPods Pro 2, USB-C torbica za punjenje će biti uključena u kutiju. Međutim, suprotno početnim očekivanjima, Apple neće posebno prodavati USB-C kućište za punjenje.

Narudžbe za nove AirPods Pro 2 sa USB-C futrolom za punjenje sada se mogu naručiti, a isporuke bi trebalo da počnu 22. septembra. Cijena AirPods Pro 2 ostaje na 249 dolara.

Sve u svemu, ovo ažuriranje odražava Apple-ovu posvećenost standardizaciji svojih proizvoda sa USB-C konektorom, omogućavajući veću udobnost i kompatibilnost na svim uređajima.

izvori:

– Apple Event