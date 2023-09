Apple će predstaviti iPhone 15 s inkrementalnim nadogradnjama

By

Apple se sprema da predstavi svoju dugo očekivanu liniju iPhonea 15, sa događajem u svom sjedištu u Cupertinu u Kaliforniji. Kompanija se nada da će ponovo pokrenuti prodaju i dati potrošačima više razloga da kupe njegov vodeći proizvod jer se suočava sa blagim padom prodaje. Ne očekuje se da će iPhone 15 imati neka veća tehnološka dostignuća, već će se fokusirati na inkrementalne nadogradnje čipova, baterije i kamera uređaja.

Glasine sugeriraju da će modeli iPhone 15 uključivati ​​izrez koji mijenja oblik na ekranu ekrana pod nazivom “Dynamic Island” za obavještenja o aplikacijama, funkciju koja je predstavljena na prošlogodišnjim Pro i Pro Max uređajima. Pored toga, modeli Pro i Pro Max mogu biti opremljeni telefoto objektivom u stilu periskopa za poboljšanu fotografiju na daljinu. Teleobjektiv bi potencijalno mogao ponuditi optički zum od 6x, korak u odnosu na 3x optički zum prethodne generacije.

Očekuje se da će poboljšana kamera i druge nadogradnje dovesti do povećanja cijene za Pro i Pro Max modele. Apple bi mogao povećati cijene za dodatnih 100 do 200 dolara, uprkos tome što inflacija nakon pandemije vrši pritisak na kućne budžete. Još jedna značajna promjena koju Apple očekuje da objavi je prelazak na standard USB-C kabela za punjenje iPhonea 15 i budućih modela. Ovaj pomak dolazi kada evropski regulatori nalažu postupno ukidanje Lightning port kablova do 2024. godine.

Što se tiče softvera, Apple će predstaviti iOS 17, operativni sistem sljedeće generacije za svoje uređaje. Ovo ažuriranje će uvesti nove funkcije kao što je transkripcija poruka govorne pošte u realnom vremenu, omogućavajući korisnicima da odluče da li će odgovoriti na poziv prije nego što govorna pošta završi.

Sve u svemu, Appleov događaj predstavljanja iPhonea 15 ima za cilj generirati entuzijazam među potrošačima i povećati prodaju. Iako tehnološka poboljšanja mogu biti inkrementalna, kompanija se nada da će ove nadogradnje, zajedno sa očekivanim promjenama u standardima punjenja, potaknuti kupce da ulažu u najnoviju iteraciju legendarnog pametnog telefona.

