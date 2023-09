Apple će objaviti nove modele iPhonea i više na Keynote događaju

By

Apple se sprema da otkrije svoju najnoviju liniju iPhone modela tokom svog dugo očekivanog ključnog događaja pod nazivom “Wonderlust”. Događaj je zakazan za utorak u 10 ujutro po pacifičkom vremenu i prenosit će se uživo za publiku širom svijeta. Uz nove iPhone uređaje, Apple bi također mogao predstaviti novi Apple Watch i pružiti ažuriranja nadolazećih Vision Pro VR slušalica.

Glasine sugeriraju da će Apple predstaviti četiri iPhone modela sljedeće generacije: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro i iPhone 15 Pro Max. Posebno se očekuje da će modeli “Pro” imati prelazak sa okvira od nerđajućeg čelika na lakše i potencijalno tanje okvire od titanijuma. Iako se spekuliše kako će to izgledati, detalji će se držati u tajnosti do konferencije.

Jedna značajna promjena koju će Apple vjerovatno najaviti je prelazak sa svog vlasničkog Lightning porta na široko prihvaćeni USB-C port. Ova promjena je vođena propisima EU i mogla bi imati implikacije na način na koji budući kupci iPhonea koriste svoje uređaje. Ostaje da se vidi kako će Apple predstaviti i opravdati ovu promjenu svojim korisnicima.

Osim iPhone otkrića, Apple bi mogao iskoristiti priliku da predstavi novu iteraciju Apple Watch-a. Kompanija ima rekord u osvježavanju svog popularnog nosivog uređaja na godišnjem nivou, iako su detalji u vezi sa novim Apple Watch-om još uvijek oskudni.

Nadalje, Apple bi se mogao nakratko dotaknuti Vision Pro-a, njegovih dugo očekivanih slušalica za virtuelnu stvarnost. S obzirom da je iPhone događaj privukao značajnu pažnju, ne bi bilo iznenađujuće da Apple dostavi ažuriranja o napretku Vision Pro-a prije njegovog očekivanog lansiranja sljedeće godine.

Kako bi gledali prijenos glavnog događaja uživo, gledaoci mu mogu pristupiti direktno na službenoj Apple web stranici ili putem YouTubea. Događaj će biti dostupan na YouTube prijenosu uživo, a aplikacija Apple TV će prikazati događaj uživo kao i prethodne za one koji preferiraju korištenje Apple TV-a.

Uz predstojeće predstavljanje novih iPhone modela, potencijalna ažuriranja Apple Watcha i uvid u razvoj Vision Pro VR slušalica, Appleov glavni događaj obećava uzbudljivu prezentaciju najnovijih inovacija i ponuda kompanije.

