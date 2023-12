By

Sažetak: Nedavna studija koju je vodio astronom sa Univerziteta Florida Adam Ginsburg pružila je vrijedne uvide u misteriozni mračni region poznat kao "Cigla" koji se nalazi u centru naše galaksije, Mliječnom putu. Ovaj turbulentni oblak gasa dugo je intrigirao naučnike zbog svojih jedinstvenih svojstava koja su ometala formiranje novih zvijezda. Koristeći moćni svemirski teleskop James Webb (JWST), istraživači su otkrili neočekivano visoku koncentraciju smrznutog ugljičnog monoksida (CO) u The Bricku, čime su doveli u pitanje postojeće ideje o procesima formiranja zvijezda u regiji.

Godinama je "Cigla" ostala enigma, podstičući živahne debate među stručnjacima u naučnoj zajednici. Međutim, u svjetlu nedavnih otkrića, ova regija je postala žarište istraživanja, podstičući naučnike da preispitaju postojeće teorije o formiranju zvijezda.

Objašnjavajući značaj ovog otkrića, Adam Ginsburg naglašava: „Sa JWST-om sada imamo mogućnost da ispitujemo molekule u čvrstom obliku, dok su naša prethodna zapažanja bila ograničena na gasovita stanja. Ova nova perspektiva nam pruža sveobuhvatnije razumijevanje distribucije i transporta molekula.”

Prethodne studije su se uglavnom oslanjale na analizu CO gasa kroz emitovanu svetlost. Međutim, ovaj pristup se pokazao ograničavajućim, jer je zahtijevao intenzivnu zvjezdanu svjetlost i vrući plin da bi se pratila distribucija CO leda unutar The Brick. Koristeći alternativnu metodologiju, istraživači su bili u mogućnosti da prošire svoja istraživanja na više od deset hiljada zvijezda, dajući neprocjenjive uvide u karakteristike međuzvjezdanog leda.

Ova nedavna otkrića su ključna u otkrivanju porijekla molekula unutar našeg Sunčevog sistema. Vjeruje se da su ovi molekuli nekada bili zaključani u sićušnim zrncima prašine, nakon čega su formirali nebeska tijela kao što su planete i komete. Ovi nalazi samo predstavljaju vrh ledenog brijega, jer istraživači planiraju nastaviti svoja istraživanja nebeskog leda kroz daljnja promatranja s JWST-om.

Adam Ginsburg zaključuje: “Upotrebom spektroskopije možemo izmjeriti relativne količine CO, vode, CO2 i složenih molekula, što pruža uvid u progresiju kemije tijekom vremena unutar ovih plinskih oblaka.”

Ova revolucionarna studija pod nazivom “Apsorpcija CO u oblaku galaktičkog centra G0.253+0.015”, objavljena u The Astrophysical Journal, služi kao značajna odskočna daska u otkrivanju misterija formiranja zvijezda, utirući put za buduće napretke u našem razumijevanju univerzum.

Više pročitajte u web priči: Novi uvidi u "ciglu": otkrivanje tajni formiranja zvijezda