Proučavanje očuvanih stabala za razumijevanje rizika od zemljotresa na sjeverozapadu Pacifika

Istraživači iz američkog Geološkog zavoda za nauku o zemljotresima i Univerziteta u Arizoni koriste očuvana stabla na sjeverozapadu Pacifika kako bi stekli uvid u rizik od zemljotresa u regiji. Tim je sakupio drveće za koje se vjeruje da je stradalo tokom masivnih potresa duž linija rasjeda u području Puget Sounda. Analizirajući prstenove drveća, identifikovali su klasu ugljenika-14 iz godina 774-75. Računajući naprijed do posljednjeg prstena na drveću, utvrdili su da su stabla umrla između 923. i 924. godine. Ovo sugerira da su oba rasjeda istovremeno izazvala zemljotrese, povezujući dva rasjeda i ukazujući na veći rizik od zemljotresa u tom području nego što se ranije mislilo.

Ovo istraživanje pruža vrijedan uvid u seizmičku aktivnost na sjeverozapadu Pacifika i pomaže naučnicima da bolje razumiju linije rasjeda u regiji i rizik od zemljotresa. Proučavajući geološki zapis, istraživači mogu prikupiti informacije o prošlim potresima i koristiti ih za predviđanje budućih događaja. Razumijevanje rizika od zemljotresa je od vitalnog značaja za razvoj djelotvornih planova za hitne slučajeve i izgradnju otporne infrastrukture.

Izvor: US Geological Survey, University of Arizona

Obnavljanje zubne cakline

Zubna caklina je najteža tvar koju proizvodi tijelo, ali kada se pokvari, trenutno ne postoji način da se popravi. Međutim, istraživači sa Univerziteta Washington došli su do uzbudljivog otkrića koje bi moglo revolucionirati popravku zuba. Pronašli su način da pretvore matične stanice u ameloblaste, stanice odgovorne za proizvodnju zubne cakline. To stimulira proizvodnju rudimentarne cakline, što bi potencijalno moglo dovesti do razvoja "živih ispuna" za zakrpanje karijesa stvarnim caklinom.

U budućnosti, ovi nalazi bi također mogli pomoći u rastu laboratorijski uzgojenih zuba koji mogu zamijeniti izgubljene ili ozbiljno oštećene zube. Ovo bi pružilo prirodnije i dugotrajnije rješenje u odnosu na tradicionalne zubne implantate ili proteze. Sposobnost regeneracije zubne cakline značajno bi poboljšala zdravlje zuba i kvalitetu života mnogih ljudi.

Izvor: Univerzitet Washington

Novac narodu

Nedostatak novca je vodeći uzrok beskućništva. Kako bi istražili utjecaj novčane pomoći na beskućništvo, istraživači sa Univerziteta Britanske Kolumbije proveli su studiju u kojoj su obezbijedili jednokratni bezuslovni novčani transfer od 7,500 kanadskih dolara za 50 osoba koje su iskusile beskućništvo. Studija je pokazala da su primaoci gotovinskog transfera više trošili na osnovne potrebe poput hrane, stanarine i prevoza. Osim toga, tokom godine, manje su dana proveli u skloništima, a više dana u stabilnim smještajima.

Ova studija naglašava potencijalne prednosti pružanja direktne novčane pomoći pojedincima koji su bili beskućnici. Rešavanjem temeljnog pitanja finansijske nestabilnosti moguće je poboljšati lično blagostanje i smanjiti oslanjanje na privremena skloništa. Potrebna su dalja istraživanja kako bi se istražili različiti pristupi rješavanju problema beskućništva i razvile učinkovitije strategije za pružanje značajne podrške onima kojima je potrebna.

Izvor: Univerzitet Britanske Kolumbije

Poštanska brzina i izlaznost birača

Glasanje putem pošte postalo je sve popularnije, posebno u državama poput Oregona i Washingtona gdje je stanovnicima lakše glasati. Istraživač sa Univerziteta Washington State ispitao je kako brzina lokalne poštanske službe može utjecati na odziv birača, posebno u državama s restriktivnijim zakonima o glasanju. Studija je pokazala da efikasna lokalna poštanska služba povećava vjerovatnoću glasanja pojedinaca, posebno u područjima sa strožim pravilima glasanja.

Rezultati ističu važnost efikasnog sistema dostave pošte kako bi se osiguralo da glasački listići stignu na vrijeme i da se mogu prebrojati. Kako glasanje putem pošte postaje sve raširenije, ključno je riješiti sve prepreke koje bi mogle spriječiti pojedince da učestvuju u demokratskom procesu. Napori za poboljšanje efikasnosti poštanskih usluga i pojednostavljenje procesa glasanja mogu pomoći u povećanju izlaznosti birača i osigurati da se svačiji glas čuje.

Izvor: Washington State University

Prognoza vremena za sjeverozapad Pacifika

Istraživači sa Državnog univerziteta Portland koristili su kompjuterske modele i mašinsko učenje kako bi predvidjeli buduće vremenske obrasce na sjeverozapadu Pacifika pod trenutnom putanjom globalnog zagrijavanja. Iznenađujuće, istraživači su otkrili da se veći obrasci atmosferske cirkulacije koji utiču na lokalno vrijeme ne očekuju značajnije promjene, posebno zimi. To znači da vremenski obrasci koje doživljavamo u regiji možda neće biti podvrgnuti značajnim promjenama uprkos zagrijavanju planete.

Međutim, važno je napomenuti da se ovo istraživanje fokusira na veće vremenske obrasce, a lokalizirani utjecaji kao što su toplinski valovi, oluje i ekstremni vremenski događaji mogu se i dalje češće javljati u budućnosti zbog klimatskih promjena. Razumijevanje potencijalnih uticaja klimatskih promjena na regionalne vremenske obrasce je od suštinskog značaja za razvoj strategija za ublažavanje njihovih efekata.

Izvor: Portland State University