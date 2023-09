Sjeverna svjetlost u Irskoj i Sjevernoj Irskoj: Spektakularni prirodni prikaz

By

Ako ste ikada poželjeli svjedočiti fenomenu sjevernog svjetla koji oduzima dah, ne morate se upuštati čak do Islanda ili Aljaske. Irska i Sjeverna Irska nude zapanjujuće prikaze polarne svjetlosti, slikajući noćno nebo u živo zeleno, ružičasto, plavo i ljubičasto. Dok oblaci ponekad mogu ometati pogled, vedre noći sa potrebnom sunčevom aktivnošću mogu pružiti uvid u ovu prirodnu svjetlosnu emisiju.

Najbolje lokacije za posmatranje sjevernog svjetla u Irskoj uključuju sjevernu obalu Sjeverne Irske, obalu Antrima, Co Mayo na zapadnoj obali, Ashbourne u Co Meathu i potencijalno područje Dablina tokom jakih prikaza. Međutim, viđenja nisu zagarantovana, a predstojeći ekvinocij 23. septembra bi mogao da ponudi veće šanse zbog uslova u magnetnom polju Zemlje i nagiba planete u to vreme.

Proces aurore počinje solarnim bakljama, erupcijama na Suncu koje oslobađaju milijarde tona radijacije u svemir. Ove čestice stižu do Zemljine atmosfere otprilike dva dana kasnije, gdje se neke hvataju u magnetno polje planete i povlače prema sjevernom i južnom polu. Nakon sudara s atomima i molekulima u atmosferi, oni stvaraju jarke boje sjevernog svjetla.

Vedro nebo i minimalno svjetlosno zagađenje su ključni kada pokušavate svjedočiti aurori. Život daleko od gradova pruža veće šanse za gledanje glavnih prikaza, iako su čak i iz grada Dablina zabilježeni spektakularni pogledi. Astronomy Ireland pokreće uslugu upozorenja o aurori, predviđajući kada će doći do solarnih eksplozija i kada se očekuje da će čestice stići u Zemljinu atmosferu.

Sljedećih nekoliko godina posebno je povoljno za svjedočenje sjevernog svjetla, jer će sunčeva aktivnost dostići vrhunac 2025. Međutim, vremenski uslovi mogu predstavljati izazove, a oblačno nebo često ometa pogled. Uprkos tome, vedre noći se dešavaju, nudeći priliku da doživite ovaj prirodni fenomen koji izaziva strahopoštovanje.

Izvori: časopis Astronomy Ireland