Magija sjevernog svjetla: gdje i kada uhvatiti spektakularni prikaz u Irskoj

Ljepota sjevernog svjetla, očaravajući šou prirodnog svjetla, može se vidjeti na više lokacija širom Irske i Sjeverne Irske. Iako ne postoji garancija da ćete vidjeti ovaj zapanjujući fenomen, predstojeća ravnodnevnica 23. septembra može povećati vaše šanse da ga doživite. David Moore, urednik časopisa Astronomy Ireland, objašnjava da tokom ekvinocija uslovi u Zemljinom magnetnom polju i nagib planete mogu dovesti do prikaza aurore. Međutim, to ne garantuje viđenje; to samo povećava vjerovatnoću.

Najbolje lokacije za svjedočenje sjevernog svjetla u Irskoj su ruralna sjeverna obala Sjeverne Irske i Mayo zbog njihove blizine Atlantskom oceanu. Odsustvo gradske rasvjete u ovim regijama pruža jasniji pogled na auroru. Međutim, vedro nebo je neophodno za uočavanje svjetla, bez obzira na lokaciju u zemlji.

Proces aurore počinje solarnim bakljama, erupcijama na Suncu koje oslobađaju milijarde tona radijacije u svemir. Ove naelektrisane čestice udarile su u Zemljinu atmosferu oko dva dana kasnije, a neke bivaju uhvaćene u Zemljino magnetno polje, stvarajući severno svetlo kada se sudare sa atmosferskim gasovima. Intenzitet svjetla ovisi o aktivnosti čestica i može se u rijetkim prilikama proširiti južnije nego inače.

Da biste povećali svoje šanse da vidite sjevernu svjetlost, ključno je da budete podalje od svjetla koje je napravio čovjek, jer ona mogu zakloniti pogled. Život u gradu može ograničiti vidljivost svjetala samo na glavne prikaze. Međutim, lokacije na selu bez jakog svjetla na sjeveru pružaju odličan pogled na auroru.

Astronomy Ireland pruža uslugu upozorenja na auroru za predviđanje i obavještavanje javnosti o potencijalnim viđenjima. Upozorenja uključuju informacije o očekivanoj aktivnosti na nebu, uključujući auroru. Sjeverna svjetlost se može pojaviti u bilo koje doba noći, a trajanje varira od nekoliko sati do cijele noći.

Oblačni pokrivač može ometati pogled na svjetla, tako da je vedro nebo idealno za prisustvovanje ovom spektakularnom prikazu. Srećom, narednih nekoliko godina se smatra povoljnim za uočavanje sjevernog svjetla, jer se očekuje da će sunce dostići vrhunac aktivnosti 2025. godine.

Izvori: časopis Astronomy Ireland