Voda sa površine pokreće dinamičke interakcije jezgra-plašt

Naučnici su došli do revolucionarnog otkrića o unutrašnjem funkcionisanju naše planete, otkrivajući da voda postepeno curi sa površine Zemlje. Ovo izvanredno putovanje vodi tečnost kroz spuštene tektonske ploče, da bi na kraju stigla do jezgra nakon napornog putovanja od 2,900 kilometara. Iako je proces spor, koji traje milijarde godina, doveo je do formiranja novog sloja između rastopljenog metala vanjskog jezgra i vanjskog omotača Zemlje. Procjenjuje se da je ovaj sloj "debeo nekoliko stotina kilometara", što ga čini relativno tankim u poređenju s drugim unutrašnjim slojevima Zemlje.

U nedavnoj studiji koju je sproveo Univerzitet Arizona State, istraživači su otkrili da ova infiltracija vode pokreće hemijsku reakciju, što rezultira stvaranjem silicijum dioksida. Koautor dr. Dan Šim je objasnio da kada voda dostigne granicu jezgra-plašt, ona reaguje sa silicijumom u jezgru i proizvodi silicijum dioksid. Ovo značajno otkriće, zajedno sa prethodnim zapažanjima dijamanata koji nastaju iz vode koja reaguje sa ugljenikom pod ekstremnim pritiskom, ukazuje na veoma dinamičnu interakciju jezgra-plašt, što ukazuje na značajnu razmenu materijala.

Implikacije za naš svakodnevni život na površini su duboke. Prema istraživačkom timu ASU, ovo otkriće poboljšava naše razumijevanje unutrašnjih procesa na Zemlji, što ukazuje na opsežniji globalni ciklus vode nego što je ranije priznato. Izmijenjeni “film” jezgra također ima ključne implikacije za geohemijske cikluse koji povezuju ciklus površinske vode sa dubokim metalnim jezgrom.

Ovaj proboj u razumijevanju unutrašnje dinamike Zemlje pruža naučnicima vrijedan uvid u evoluciju planete i zamršene procese koji preoblikuju samu njenu strukturu. Otkrivajući misterije koje leže pod našim nogama, istraživači utiru put ka većem znanju i dubljem razumijevanju delikatne ravnoteže našeg svijeta.