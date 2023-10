By

Milioni ljudi širom svijeta bili su opčinjeni nedavnim "vatrenim prstenom" pomračenjem Sunca. Međutim, dok je većina nas gledala pomračenje sa Zemlje, moćni američki meteorološki satelit pružio je drugačiju perspektivu iz svemira. Satelit GOES-East Nacionalne uprave za okeane i atmosferu (NOAA) snimio je mjesečevu dominantnu sjenku pomračenja koja prolazi iznad planete s udaljenosti od 22,300 milja iznad.

Pomračenja Sunca nastaju kada mjesec prođe između Sunca i Zemlje, bacajući sjenu na površinu naše planete. Nedavno pomračenje bilo je "prstenasto pomračenje Sunca", u kojem je mjesec pozicioniran dalje od Zemlje. Zbog toga se mjesec čini manjim i ne pokriva u potpunosti sunce. Umjesto toga, stvara prekrasan efekat "vatrenog prstena", ostavljajući vidljivim tanki obris naše zvijezde.

Za one koji nisu bili na direktnoj putanji pomračenja, još uvijek je bilo moguće svjedočiti djelomičnom pomračenju korištenjem odobrenih naočala za gledanje sunca. Međutim, sljedeće potpuno pomračenje Sunca u SAD-u i Sjevernoj Americi će se dogoditi 8. aprila 2024. Do tada, sljedeće pomračenje prstena iznad SAD-a neće se dogoditi do 21. juna 2039. godine.

I potpune i prstenaste pomračenja Sunca su posebni događaji koji izazivaju veliko astronomsko uzbuđenje. Relativno su rijetke pojave, što ih čini vrlo očekivanim. Dakle, kada se dogodi sljedeće pomračenje, obavezno uživajte u predstavi.

izvori:

– Ured Nacionalne meteorološke službe Tampa Bay

– NASA