Alarmantni nivoi rezistencije na antibiotike pronađeni kod ratom ranjenih pacijenata u Ukrajini

Istraživači su otkrili zabrinjavajući nivo rezistencije na antibiotike kod bakterija ratom ranjenih pacijenata u Ukrajini. Studija, koju je proveo Univerzitet Lund u Švedskoj u saradnji sa ukrajinskim mikrobiolozima, otkrila je nivo otpornosti bez presedana, posebno kod bakterije Klebsiella pneumoniae. Ovo je izazvalo potrebu za međunarodnom podrškom za rješavanje ove ozbiljne zabrinutosti.

Studija, objavljena u The Lancet Infectious Diseases, analizirala je otpornost bakterija kod pacijenata ranjenih u ratu i liječenih u bolnicama. Nalazi su otkrili da su mnogi pacijenti imali bakterije sa izuzetno visokim nivoom otpornosti. Profesor Kristian Riesbeck, stručnjak za kliničku bakteriologiju na Univerzitetu Lund, izrazio je iznenađenje što je naišao na bakterije sa tako visokim nivoom otpornosti. Naglasio je hitnost situacije i potrebu za pomoći Ukrajini.

Rat ne samo da je izazvao ogromnu ljudsku patnju, već je doveo i do borbe protiv otpornih bakterija. Prenatrpana odjeljenja i uništena infrastruktura u bolnicama doprinijeli su da pacijenti dobiju infekcije tokom liječenja. Prikupljeni su uzorci od 141 žrtve rata, uključujući odrasle osobe sa povredama i novorođenčad sa upalom pluća. Rezultati su pokazali da je nekoliko gram-negativnih bakterija pokazalo otpornost na najčešće korištene antibiotike, uključujući i one koji još nisu dostupni na tržištu. Uz to, skoro 10% uzoraka sadržavalo je bakterije otporne na kolistin, koji se čak smatraju antibiotikom "posljednje mjere".

Kristian Riesbeck izrazio je zabrinutost zbog otpornosti bakterije Klebsiella pneumoniae, koja može uzrokovati bolest čak i kod ljudi sa zdravim imunološkim sistemom. On je istakao da stepen rezistencije uočen u ovoj studiji nadmašuje sve što je ranije viđeno, sa 6% uzoraka koji sadrže bakterije otporne na sve testirane antibiotike. Riesbeck je naglasio važnost pomoći Ukrajini u rješavanju ove tekuće situacije kako bi se spriječilo dalje širenje rezistentnih bakterija i zaštitio cijeli evropski region.

Referenca:

– „Gram-negativne bakterijske infekcije visoke multirezistencije kod žrtava rata u Ukrajini, 2022.“ – Oskar Ljungquist, Oleksandr Nazarchuk, Gunnar Kahlmeter, Vigith Andrews, Thalea Koithan, Lisa Wasserstrom, Dmytro Dmytriiev, Nadiia Fomina, Vira Matuschek, Vira Matuschek i Kristian Riesbeck – The Lancet Infectious Diseases.