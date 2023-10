Nova metoda za mjerenje stope širenja svemira

By

Astronomi sa Instituta Niels Bohr predlažu novu metodu za rješavanje nesuglasica u mjerenju brzine širenja svemira. Širenje Univerzuma je fundamentalni koncept u kosmologiji, a precizno mjerenje ove brzine, poznate kao Hubble konstanta, ključno je za naše razumijevanje kosmosa.

Trenutno se koriste dvije primarne metode za mjerenje brzine ekspanzije, ali one daju malo drugačije rezultate. Ova neslaganja, poznata kao "Hubble problem", navela je astrofizičare da traže alternativne pristupe.

Istraživači predlažu korištenje kilonova, eksplozija koje su rezultat spajanja neutronskih zvijezda, kao sredstva za mjerenje udaljenosti do galaksija. Kilonove su izuzetno simetrične, a njihova jednostavnost omogućava astronomima da zaključe količinu svjetlosti koju emituju. Upoređujući ovu svjetlost sa količinom svjetlosti koja stiže do Zemlje, istraživači mogu izračunati udaljenost do galaksija koje sadrže kilonove.

Ova nova metoda nudi nekoliko prednosti u odnosu na tradicionalne metode. Na primjer, ne zahtijeva kalibraciju drugih zvijezda, kao što su Cefeide, za određivanje udaljenosti. Istraživači su testirali ovu metodu koristeći kilonova otkrivenu 2017. i dobili Hablovu konstantu bližu metodi pozadinskog zračenja.

Iako su ovi preliminarni nalazi obećavajući, potrebno je više slučajeva za validaciju. Međutim, ako kilonova metoda uspješno riješi problem s Hubbleom, to bi moglo donijeti napredak u našem razumijevanju širenja svemira.

izvori:

– Institut Niels Bohr: [Ubaci URL izvora]

– Supernova: Zvezdana eksplozija koja se dešava tokom poslednjih faza evolucije masivne zvezde.

– Kosmičko pozadinsko zračenje: Preostalo zračenje Velikog praska, koje prožima ceo Univerzum.