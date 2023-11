Revolucionarno otkriće baca svjetlo na prirodu Biti zvijezda

Naučnici sa Univerziteta u Leedsu došli su do revolucionarnog otkrića koje bi moglo u potpunosti promijeniti naše razumijevanje Be zvijezda, nekih od najznačajnijih i najčešćih zvijezda u svemiru. Prethodne pretpostavke su smatrale da Be zvijezde uglavnom postoje u sistemima dvostrukih zvijezda, ali novi dokazi sugeriraju da bi one zapravo mogle biti dio sistema trostrukih zvijezda.

Predvođeni dr.sc. student Jonathan Dodd i profesor René Oudmaijer, istraživači su koristili podatke sa satelita Gaia Evropske svemirske agencije da analiziraju kretanje ovih zvijezda po noćnom nebu. Njihova zapažanja su pokazala da Be zvijezde imaju nižu stopu pratilaca nego što se očekivalo, što je u početku pokrenulo pitanje o njihovom formiranju.

Međutim, daljnje istraživanje je otkrilo da je pri većim razmacima stopa zvijezda pratilaca slična između Be zvijezda i drugih B zvijezda. Ovo je navelo istraživače da zaključe da je treća zvijezda često prisutna u ovim sistemima, što je navelo zvijezdu pratilju da se približi zvijezdi Be. Ova bliska blizina omogućava prijenos mase s jedne zvijezde na drugu, što rezultira formiranjem karakterističnog diska zvijezde Be.

Ovo otkriće dovodi u pitanje prethodni konsenzus da su diskovi oko Be zvijezda isključivo uzrokovani brzom rotacijom samih zvijezda. Razmatrajući uticaj sistema trostrukih zvezda, naučnici su produbili naše razumevanje formiranja i evolucije ovih intrigantnih objekata.

„Činjenica da ih ne vidimo mogla bi biti zato što su sada previše slabe da bi se otkrile“, kaže glavni istraživač prof. Oudmaijer, sugerirajući da su ove zvijezde pratilje možda postale manje i slabije nakon što im je „vampir“ oduzeo njihovu masu. Budi zvijezda.

Ovo istraživanje baca novo svjetlo na složenu dinamiku Be zvijezda i naglašava potrebu za daljnjim istraživanjem višestrukih zvjezdanih sistema. Proširujući naše znanje o ovim masivnim zvijezdama, stičemo vrijedan uvid u šire procese evolucije zvijezda.

FAQ

Šta su Be zvezde?

Be zvijezde su podskup B zvijezda koje karakterizira prisustvo cirkumzvjezdanog diska napravljenog od plinovitog materijala. Ovi diskovi liče na prstenove Saturna u našem solarnom sistemu.

Kakav je značaj ovog otkrića?

Otkriće da Be zvijezde mogu postojati u trostrukim zvjezdanim sistemima dovodi u pitanje prethodne pretpostavke o njihovom formiranju i evoluciji. Pruža vrijedan uvid u složenu dinamiku ovih objekata i produbljuje naše razumijevanje zvjezdane evolucije općenito.

Kako je došlo do ovog otkrića?

Istraživači su analizirali podatke sa satelita Gaia Evropske svemirske agencije, koji prati kretanje zvijezda po noćnom nebu. Posmatrajući kretanje Be zvijezda, mogli su zaključiti prisustvo treće zvijezde u mnogim slučajevima, što utiče na formiranje diska zvijezde Be.

Kakve implikacije ovo ima za buduća istraživanja?

Ovo otkriće otvara nove puteve za istraživanje prirode Be zvijezda i uloge višestrukih zvjezdanih sistema u njihovom formiranju. Dalja istraživanja su potrebna da bi se u potpunosti razumjela dinamika ovih sistema i procesi uključeni u prijenos mase između zvijezda.