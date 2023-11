Novo otkriće otkriva da bi trostruke zvijezde mogle promijeniti naše razumijevanje Massive Be Stars

By

Nova revolucionarna studija koju su sproveli naučnici sa Univerziteta u Lidsu rasvetlila je ranije nepoznat aspekt masivnih Be zvezda. Istraživanje, koje su vodili doktorand Jonathan Dodd i profesor René Oudmaijer sa Fakulteta za fiziku i astronomiju, dovodi u pitanje dugogodišnje vjerovanje da zvijezde Be prvenstveno postoje kao dvostruke zvijezde, sugerirajući umjesto toga da bi zapravo mogle biti dio trostrukog sistema.

Zvezde Be, podskup B zvezda, karakteriše prisustvo gasnog diska koji ih okružuje, koji podseća na prstenove Saturna u našem Sunčevom sistemu. Iako su ove zvijezde poznate više od jednog stoljeća, njihovo porijeklo je do sada ostalo misterija. Preovlađujući konsenzus među astronomima bio je da su plinski diskovi formirani zbog brze rotacije Be zvijezda, što se zauzvrat pripisuje interakcijama između zvijezda u binarnom sistemu.

Međutim, istraživači su otkrili dokaze koji ukazuju da Be zvijezde često postoje kao dio trostrukih sistema, a ne binarnih sistema. Analizirajući podatke sa satelita Gaia Evropske svemirske agencije, posmatrali su kretanje zvijezda po noćnom nebu tokom dužeg vremenskog perioda. Ova precizna analiza otkrila je suptilna kolebanja i spirale u putanji zvijezda, što ukazuje na prisustvo dodatnih pratilaca.

Zanimljivo je da je studija otkrila da se čini da zvezde Be imaju nižu stopu pratilaca u poređenju sa B zvezdama u početku. Međutim, tim teoretizira da se ovo neslaganje može pripisati činjenici da su ovi saputnici postali previše slabi da bi bili otkriveni. Dalje istraživanje korištenjem drugačijeg skupa podataka potvrdilo je da stopa zvijezda pratilaca među B i Be zvijezdama postaje uporediva na većim razmacima, što ukazuje na uključenost treće zvijezde u mnogim slučajevima.

Ovo novo shvatanje rasprostranjenosti trostrukih sistema među Be zvezdama ima dalekosežne implikacije za različita polja astronomije. Može doprinijeti našem razumijevanju crnih rupa, neutronskih zvijezda, pa čak i izvora gravitacijskih valova. Profesor Oudmaijer sugerira da ovi nalazi pružaju vrijedan uvid u objekte koji dovode do gravitacijskih valova, kao što su spajanje crnih rupa i neutronskih zvijezda. Nadalje, otkriće naglašava značaj razmatranja trostrukih zvjezdanih sistema u proučavanju evolucije zvijezda.

Ovo revolucionarno istraživanje, koje je finansiralo Vijeće za naučne i tehnološke ustanove (STFC), proveo je tim naučnika sa Univerziteta u Leedsu, uključujući doktorande Jonathana Dodda i Isaaca Radleya, zajedno sa dr. Miguelom Vioqueom iz opservatorije ALMA u Čile i dr. Abigail Frost iz Evropske južne opservatorije u Čileu.

Često postavljana pitanja (FAQ)

Šta su Be zvezde?

Be zvijezde su podskup B zvijezda koje pokazuju karakterističan plinski disk koji ih okružuje, sličan prstenovima Saturna u našem Sunčevom sistemu.

Kako su nastale Be zvijezde?

Do ovog nedavnog otkrića, formiranje zvijezda Be bila je misterija u oblasti astronomije. Ranije se vjerovalo da je plinski disk koji okružuje ove zvijezde rezultat njihove brze rotacije, često uzrokovane interakcijom sa zvijezdom pratiocem u binarnom sistemu.

Šta je studija otkrila o Be stars?

Studija je pronašla dokaze da se Be zvijezde, za koje se ranije mislilo da postoje uglavnom u binarnim sistemima, češće nalaze u trostrukim sistemima. Prisustvo treće zvijezde često tjera pratioca bliže Be zvijezdi, što rezultira prijenosom mase i formiranjem karakterističnog plinskog diska.

Koje su implikacije ovog otkrića?

Otkriće trostrukih zvjezdanih sistema među Be zvijezdama ima značajne implikacije za različite oblasti astronomije. Može doprinijeti našem razumijevanju crnih rupa, neutronskih zvijezda i izvora gravitacijskih valova. Štaviše, naglašava važnost razmatranja sistema trostrukih zvijezda u proučavanju zvjezdane evolucije.