Nova svemirska odiseja: Tom Hanks upoznaje posadu Artemis 2 dok se NASA priprema za lunarnu misiju

Čuveni glumac Tom Hanks, poznat po ulozi NASA-inog astronauta u holivudskom hitu "Apolo 1995" iz 13. godine, nedavno je imao priliku da upozna ekipu Artemis 2 koja se sastoji od stvarnih astronauta. Ovaj susret se dogodio u NASA-inom svemirskom centru Johnson u Hjustonu, gdje je Hanks ne samo pozirao sa posadom, već je posjetio i Kontrolu misije i razgovarao sa astronautima Ekspedicije 70 na Međunarodnoj svemirskoj stanici.

Posada Artemis 2, koju čine NASA-ini astronauti Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch, zajedno sa Jeremyjem Hansenom iz Kanadske svemirske agencije, dio je NASA-inog ambicioznog plana za ponovno pokretanje istraživanja ljudskog mjeseca. Predviđena za misiju oko Mjeseca ne prije 2024. godine, ova četiri astronauta će kružiti oko Mjeseca u sklopu NASA-inih napora da uspostavi održivo prisustvo na Mjesecu.

Artemis sporazumi, okvir za miroljubivo istraživanje svemira, vodit će NASA-inu međunarodnu saradnju u ovim lunarnim misijama. Uz rastuću koaliciju međunarodnih partnera, NASA ima za cilj utrti put za daljnja istraživanja svemira i naučna otkrića izvan naše planete.

U pripremi za svoju predstojeću lunarnu avanturu, posada Artemis 2 je nedavno posjetila NASA-in Michoud Assembly Facility u New Orleansu kako bi pregledala jezgro rakete Space Launch System (SLS). Ova moćna raketa, zajedno sa svemirskom letjelicom Orion, bit će sredstvo kojim će posada doći do Zemljine orbite i na kraju otići do Mjeseca.

Obuka i priprema posade Artemis 2 takođe uključuje upoznavanje sa svemirskom letelicom Orion i medicinskim procedurama. Uskoro će učestvovati u vježbi oporavka na moru, u suradnji s NASA-om i američkom mornaricom, kako bi simulirali njihov povratak na Zemlju nakon svoje misije.

Kako NASA nastavlja sa sastavljanjem potrebnih komponenti za misiju Artemis 2, uključujući RS-25 motore i dva čvrsta raketna pojačivača, raste uzbuđenje za sljedeće poglavlje u istraživanju Mjeseca. Program Artemis predstavlja povratak čovečanstva na Mesec i postavlja temelje za buduće svemirske misije koje će pomeriti granice ljudskog znanja i istraživanja.

FAQ

Ko je Tom Hanks?

Tom Hanks je renomirani holivudski glumac poznat po svom raznolikom spektru uloga i izvođenja. U svemirskoj zajednici posebno je poznat po svom portretu NASA-inog astronauta Jima Lovella u filmu “Apolo 13”.

Šta je Artemis 2 misija?

Misija Artemis 2 dio je NASA-inog programa Artemis, koji ima za cilj da vrati ljude na Mjesec i uspostavi održivo lunarno prisustvo. Artemis 2 uključivat će posadu astronauta koji kruže oko Mjeseca i prikupljaju vrijedne podatke za podršku budućim lunarnim misijama.

Šta su Artemisovi sporazumi?

Sporazumi Artemis su sporazum i okvir koji je razvila NASA za usmjeravanje međunarodne saradnje u istraživanju Mjeseca. Ovi sporazumi promovišu mirno i kooperativno istraživanje svemira i uspostavljaju norme za razmjenu naučnih podataka, očuvanje svemirskog nasljeđa i osiguranje sigurnosti astronauta.

Šta je raketa Space Launch System (SLS)?

Space Launch System (SLS) raketa je moćno lansirno vozilo koje razvija NASA. On će pružiti neophodan potisak i sposobnosti za pokretanje misija s posadom izvan Zemljine orbite, uključujući misije Artemis na Mjesec i potencijalno buduće misije na Mars.

(Izvor: nasa.gov)