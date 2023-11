NASA-in supersonični avion X-59: utire put za brže putovanje avionom

By

NASA-in revolucionarni supersonični avion X-59, koji se često naziva 'sin Concordea', ostvaruje značajan napredak ka svom inauguracijskom letu. Svemirska agencija je nedavno objavila da je letjelica premještena u štalu za farbanje u pogonu Lockheed Martin Skunk Works u Palmdaleu u Kaliforniji, što predstavlja važnu prekretnicu u procesu razvoja.

Kada X-59 bude obojen, tim će izvršiti konačna mjerenja njegove težine i oblika kako bi poboljšao kompjutersko modeliranje. Dizajniran da leti brže od brzine zvuka, skoro dvostruko brže od legendarnog Concordea, ovaj supersonični putnički avion ima za cilj da minimizira poremećaje uzrokovane zvučnim udarima. Inženjeri su odlučni smanjiti zvuk na puki 'zvučni udar', osiguravajući minimalne smetnje za ljude na zemlji.

Uzbudljivo, NASA je identificirala pedesetak uspostavljenih ruta koje povezuju gradove u kojima bi X-59 mogao potencijalno raditi. Jedna takva ruta bi omogućila letove od New Yorka do Londona, skraćujući vrijeme putovanja do četiri puta duže od uobičajenog trajanja. Otkrivena je i shema boja X-59, koja sadrži pretežno bijelo tijelo, Nasa “sonic blue” donju stranu i upečatljive crvene akcente na krilima.

Osim svoje vizuelne privlačnosti, boja ima važnu svrhu. Djeluje kao zaštitni sloj, štiteći avion od vlage i korozije, a također uključuje sigurnosne oznake ključne za operacije na zemlji i leta. Cathy Bahm, projekt menadžer za demonstrator leta sa niskim granama, izrazila je veliko oduševljenje projektom, navodeći da bi vidjeti X-59 ukrašen svježom bojom i livrejom bio trenutak koji oduzima dah, oživljavajući njihovu viziju.

Supersonični avion X-59 igra centralnu ulogu u NASA-inoj misiji Quesst, koja će uključivati ​​prelet nekoliko odabranih američkih zajednica kako bi se prikupili podaci o percepciji javnosti o zvuku aviona. Ovi podaci će potom biti dostavljeni regulatorima, potencijalno otvarajući put za prilagođavanje trenutnim pravilima koja zabranjuju komercijalni nadzvučni let iznad kopna.

Sa svojom očekivanom sposobnošću da napravi revoluciju u vazdušnom saobraćaju, X-59 predstavlja značajan iskorak u vazduhoplovnoj tehnologiji. Kako NASA napreduje ka inauguracionom letu aviona, budućnost bržeg i tišeg zračnog putovanja izgleda bliža nego ikada prije.

Pitanja i odgovori

Šta je X-59 supersonični avion?

X-59 je supersonični avion koji je razvila NASA sa ciljem da leti brže od brzine zvuka i da značajno smanji remetilački uticaj zvučnih bumova.

Koja je svrha farbanja X-59?

Boja na X-59 služi i u kozmetičke i funkcionalne svrhe. Dodaje vizuelnu privlačnost dok štiti avion od vlage i korozije. Osim toga, uključuje sigurnosne oznake neophodne za operacije na zemlji i leta.

Kako će X-59 uticati na putovanje avionom?

Ako bude uspješan, X-59 bi mogao napraviti revoluciju u zračnom prometu značajno skraćujući vrijeme putovanja. Na primjer, jedna predložena ruta je od New Yorka do Londona, koja bi se mogla završiti do četiri puta brže od trenutnog trajanja leta.

Koja je svrha NASA-ine misije Quesst?

Misija Quesst uključuje letenje X-59 iznad odabranih američkih zajednica kako bi se prikupili podaci o percepciji javnosti o zvuku aviona. Ovi podaci će biti dostavljeni regulatorima, što može dovesti do prilagođavanja trenutnih pravila koja ograničavaju nadzvučni let iznad kopna.