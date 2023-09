Potencijalna veza između COVID-19 i Alchajmerove bolesti

By

Nedavna studija bacila je svjetlo na potencijalni molekularni mehanizam koji bi mogao objasniti kognitivne simptome, uključujući "moždanu maglu", koje doživljavaju pojedinci zaraženi virusom SARS-CoV-2. Istraživanje također ukazuje na moguću vezu između COVID-19 i razvoja ili pogoršanja Alchajmerove bolesti.

Studija, koju je vodila Cristina Di Primio i njene kolege, istraživala je efekte infekcije SARS-CoV-2 na neuronske ćelije i modele miša. Tim se fokusirao na protein nazvan Tau, koji je poznat po svojoj ulozi u razvoju Alchajmerove bolesti. Kod osoba sa Alchajmerovom bolešću, molekuli Taua se zapliću i spajaju u neurone.

Istraživanje je otkrilo da kada SARS-CoV-2 inficira neuronske stanice ili mozak miša, on stupa u interakciju s Tauom, uzrokujući proces koji se naziva hiperfosforilacija. Ovaj proces uključuje dodavanje fosfatnih grupa u Tau na specifičnim mjestima vezivanja. Zanimljivo je da je hiperfosforilacija uočena u studiji odražavala obrasce fosforilacije viđene kod pacijenata sa Alchajmerom.

Nadalje, istraživači su otkrili značajno povećanje nivoa Taua u nerastvornoj frakciji inficiranih ćelija, što ukazuje na patološke promjene u proteinu. Nejasno je da li su ove promjene direktna posljedica virusa ili dio obrambenog odgovora ćelije.

Dok studija pruža vrijedan uvid u potencijalnu vezu između COVID-19 i Alchajmerove bolesti, potrebno je više istraživanja kako bi se u potpunosti razumjeli osnovni mehanizmi i utvrdila klinička relevantnost. Ipak, ovi nalazi naglašavaju važnost daljeg istraživanja dugoročnih neuroloških efekata COVID-19.

Sve u svemu, ova studija doprinosi rastućem broju dokaza koji sugeriraju da infekcija COVID-19 može imati implikacije osim respiratornih simptoma. Interakcija između SARS-CoV-2 i Taua otvara intrigantne mogućnosti za buduća istraživanja i razvoj terapijskih intervencija.

Referenca časopisa: Di Primio, C., et al. (2023) Teški akutni respiratorni sindrom infekcija koronavirusom 2 dovodi do Tau patološkog potpisa u neuronima. PNAS Nexus. doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad282.

(Napomena: Originalni članak pruža detaljnije informacije i može mu se pristupiti putem navedene reference časopisa.)