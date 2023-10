Studija otkriva da religijska pripadnost ne utiče na upotrebu internetske pornografije u Njemačkoj

Nedavna studija objavljena u Archives of Sexual Behavior istraživala je odnos između vjerske pripadnosti i upotrebe internetske pornografije u Njemačkoj. Istraživači su koristili podatke panela za praćenje weba u kombinaciji s podacima ankete kako bi stekli uvid u online ponašanje različitih vjerskih grupa.

Suprotno prethodnim studijama koje su sugerirale snažnu korelaciju između religioznosti i upotrebe pornografije, nalazi pokazuju da će njemački katolici, protestanti i vjerski nepovezani ljudi slično koristiti internetsku pornografiju. S druge strane, pripadnici manjinskih religija, kao što su muslimani ili pravoslavni kršćani, imaju manje šanse da se bave pornografijom na internetu.

Studija je takođe otkrila suprotne rezultate u poređenju sa istraživanjem sprovedenim u drugim zemljama. U Njemačkoj to što ste protestant ili katolik ne smanjuje značajno vjerovatnoću korištenja internetske pornografije, za razliku od zemalja poput Sjedinjenih Država. Istraživači nagađaju da se ova razlika može pripisati relativno liberalnijim stavovima njemačkih kršćana.

Jedno od ograničenja prethodnih istraživanja na ovu temu je to što se ono u velikoj mjeri oslanjalo na samoizvještavanje putem anketa, koje može biti predmet pristrasnosti i netačnosti. Korištenje podataka panela za praćenje weba pruža objektivnije i preciznije mjerenje ponašanja pojedinaca na mreži, uključujući upotrebu pornografije.

Istraživači sugeriraju da nalazi ove studije osporavaju prethodne pretpostavke i ističu važnost korištenja alternativnih metoda, kao što je web praćenje, za proučavanje osjetljivih tema poput pornografije na mreži. Oslanjajući se na podatke o web praćenju, istraživači mogu zaobići ograničenja povezana s podacima koje sami prijavljuju, osiguravajući sveobuhvatnije razumijevanje stvarnih aktivnosti ljudi na mreži.

Sve u svemu, ova studija doprinosi našem razumijevanju odnosa između vjerske pripadnosti i upotrebe internetske pornografije u Njemačkoj. Naglašava potrebu za nijansiranim istraživanjem koje uzima u obzir kulturne i vjerske razlike kada se ispituje takva ponašanja.

Izvor: GESIS – Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften

Maximilian TP von Andrian-Werburg et al, Reevaluation of Online Pornography Use in Germany: A Combination of Web Tracking and Survey Data Analysis, Archives of Sexual Behavior (2023). DOI: 10.1007/s10508-023-02666-8