Uticaj erupcije vulkana Hunga Tonga-Hunga Ha'apai bez presedana na stratosferu

By

Erupcija vulkana Hunga Tonga-Hunga Ha'apai 15. januara 2022. imala je dalekosežne posljedice osim neposrednog razaranja uzrokovanog cunamijem u više zemalja. Nedavna studija koju su proveli Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) i Univerzitet u Marylandu otkriva da je erupcija značajno izmijenila hemiju i dinamiku stratosfere, što je dovelo do rekordnih gubitaka u ozonskom omotaču širom svijeta. južnoj hemisferi.

Erupcija je ubrizgala izuzetnu količinu vodene pare - otprilike 300 milijardi funti - u tipično suvu stratosferu. Ovo iznenadno uvođenje vodene pare stavilo je stratosferu na neistraženu teritoriju, jer nijedna prethodna vulkanska erupcija u zabilježenoj satelitskoj historiji nije oslobodila tako ogromnu količinu vodene pare u atmosferu.

Ubrizgavanje vodene pare, zajedno sa sumpordioksidom koji emituje vulkan, pokrenulo je niz događaja u hemiji atmosfere. Sumpor dioksid je proizvodio sulfatne aerosole, što je omogućilo nove kemijske reakcije. Ove hemijske reakcije, zajedno sa prisustvom vodene pare, dovele su do široko rasprostranjenih promena u koncentracijama gasova i jedinjenja, uključujući ozon.

Uticaj na ozonski omotač bio je najizraženiji devet mjeseci nakon erupcije, pri čemu je oštećenje ozona dostiglo neviđene nivoe u oktobru. Promjene u temperaturi, cirkulaciji i koncentracijama različitih jedinjenja imale su dalekosežne efekte na stratosferu, čineći ovu erupciju najvećom eksplozijom ikada zabilježenom u atmosferi.

Idući dalje, istraživači planiraju da nastave sa praćenjem uticaja vulkana tokom 2023. godine i kasnije. Očekuje se da će povišeni nivoi vodene pare opstati u stratosferi nekoliko godina, potencijalno pojačavajući gubitke ozona na Antarktiku kako se para kreće od tropskih krajeva do pola južne hemisfere.

Ovo revolucionarno istraživanje baca svjetlo na dalekosežne posljedice vulkanskih erupcija i naglašava potrebu za kontinuiranim praćenjem i razumijevanjem njihovog utjecaja na našu atmosferu i klimu. Proučavajući ove događaje, naučnici mogu bolje predvideti i ublažiti njihove efekte, na kraju čuvajući delikatnu ravnotežu našeg okruženja.

FAQ

P: Šta je stratosfera?

Stratosfera je sloj Zemljine atmosfere koji se nalazi otprilike 8-30 milja iznad površine. To je mjesto gdje se nalazi zaštitni ozonski omotač.

P: Kako je erupcija vulkana Hunga Tonga-Hunga Ha'apai utjecala na stratosferu?

Erupcija je ubrizgala ogromnu količinu vodene pare u stratosferu, uzrokujući značajne promjene u njenoj dinamici i hemiji. Ove promjene dovele su do neviđenih gubitaka u ozonskom omotaču širom južne hemisfere.

P: Šta su sulfatni aerosoli?

Sulfatni aerosoli su sitne čestice sastavljene od sulfatnih jedinjenja. Oni igraju ključnu ulogu u atmosferskoj hemiji i mogu uticati na klimu i kvalitet vazduha.

P: Koliko dugo će se zadržati povišeni nivoi vodene pare u stratosferi?

Očekuje se da će vodena para ostati povišena u stratosferi nekoliko godina, potencijalno povećavajući gubitke ozona na Antarktiku dok se kreće prema polu južne hemisfere.

P: Zašto je važno razumijevanje uticaja vulkanskih erupcija na atmosferu?

Proučavanje uticaja vulkanskih erupcija na atmosferu pomaže naučnicima da bolje predvide i ublaže efekte ovih događaja. To također doprinosi našem razumijevanju klimatskih promjena, kvaliteta zraka i osjetljive ravnoteže našeg okoliša.