Svjedoci spektakularnom sjevernom svjetlu u Irskoj i Sjevernoj Irskoj

Sjeverna svjetlost, jedan od najzapanjujućih prirodnih prikaza na svijetu, može se vidjeti na raznim lokacijama širom Irske i Sjeverne Irske. Iako nema garancija da ćete svjedočiti ovoj veličanstvenoj svjetlosnoj emisiji, predstojeći ekvinocij 23. septembra može pružiti bolju šansu, smatra David Moore, urednik časopisa Astronomy Ireland. Uslovi u Zemljinom magnetnom polju i nagib planete tokom ovog vremena povećavaju mogućnost viđenja aurore.

Ruralna sjeverna obala Sjeverne Irske smatra se jednom od najboljih lokacija za promatranje svjetla, jer u daljini nema gradskih svjetala, a pogled gleda na Atlantski ocean. Mayo, koji takođe ima pogled na okean, je još jedno dobro mjesto za uočavanje sjevernog svjetla. Međutim, vedro nebo je neophodno za gledanje sa bilo koje lokacije u zemlji.

Proces aurore počinje solarnim baklji na Suncu, koje oslobađaju milijarde tona zračenja u svemir. Ove atomske čestice dospijevaju u Zemljinu atmosferu nakon otprilike dva dana i Zemljino magnetsko polje ih povlači prema sjevernom i južnom polu. Dok se sudaraju s atomima i molekulima u atmosferi, stvaraju žive boje koje karakteriziraju sjeverno svjetlo.

Intenzitet svjetla ovisi o aktivnosti čestica, sa tipičnim ovalnim oblikom koji se formira oko Sjevernog pola. U rijetkim slučajevima, kada dođe do velike solarne eksplozije, prsten se širi i može doći do Irske do juga. Da biste povećali šanse za gledanje aurore, ključno je biti podalje od svjetla koje je napravio čovjek. Život u gradu ili gradu može pružiti samo pogled na glavne prikaze, dok tamnije lokacije na selu nude bolji pogled.

Astronomy Ireland vodi uslugu upozorenja o aurori, pružajući dnevne novosti o uslovima na nebu i mogućnosti da se vidi sjeverno svjetlo. Važno je napomenuti da se aurora može vidjeti u bilo koje doba noći, u trajanju od nekoliko sati do cijele noći.

Iako vremenski uslovi u Irskoj često predstavljaju izazove, narednih nekoliko godina obećavaju da ćemo svjedočiti sjevernom svjetlu, budući da će sunčeva aktivnost dostići vrhunac 2025. Dakle, pripazite na nebo i nadajte se vedrim noćima kako biste doživjeli ovo strahopoštovanje- inspirativni prirodni fenomen.

