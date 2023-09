SpaceX postavlja rekord sa 200. ponovno upotrijebljenim Booster lansiranjem

By

SpaceX je spreman da lansira svoju 200. misiju koristeći prethodno leteo buster, dok se priprema za misiju Starlink 6-18 sa stanice svemirskih snaga Cape Canaveral. Planirano je da raketa Falcon 9 poleti u subotu uveče, noseći 22 Starlink satelita. Ovo lansiranje će ujedno označiti 17. let za prvostepeni buster, za koji se očekuje da će uspješno sletjeti na drone Just Read the Instructions u Atlantski ocean.

Predviđa se da će vremenski uslovi za lansiranje biti povoljni, sa 95% šanse za dobro vrijeme. U slučaju kašnjenja od 24 sata, šanse za povoljno vrijeme bile bi 90%, postepeno bi se smanjivale na 80% kroz trosatni period lansiranja.

Ako bude uspješno, ovo će lansiranje biti 228. uspješan oporavak SpaceX-a otkako je ostvario svoje prvo slijetanje u decembru 2015. Kompanija je zadržala impresivne rezultate, ne izgubivši prvostepeni buster od februara 2021. i ostvarivši 153 uspješna sletanja zaredom.

Ova misija će također označiti 266. ukupno lansiranje SpaceX-a od njegove prve uspješne misije 2008. To je 67. lansiranje za SpaceX ove godine, zadržavajući svoju poziciju vodećeg igrača u svemirskoj industriji. Sa rekordnim 51 lansiranjem sa svemirske obale koji se očekuje ove godine, SpaceX je odgovoran za većinu njih, demonstrirajući svoju dominantnu poziciju na tržištu.

Gledajući unaprijed, SpaceX planira još mnogo lansiranja Falcon 9, uključujući sljedeće lansiranje Falcon Heavy 5. oktobra. Ova će misija biti u partnerstvu s NASA-om, jer sonda Psyche kreće u višegodišnju misiju proučavanja metala bogatog asteroida koji se također zove Psyche.

Dok je SpaceX bio primarna kompanija koja je lansirala sa svemirske obale ove godine, Relativity Space je ostavio svoj trag još u martu sa svojom 3D štampanom raketom Terran 1. Kako svemirska industrija nastavlja da se razvija, SpaceX ostaje na čelu ponovne upotrebe i inovacija.

Definicije:

– Booster: Raketni motor koji daje potisak za pokretanje svemirske letjelice sa zemlje i u svemir.

– Droneship: autonomni brod koji se koristi za sletanje i vraćanje raketnih pojačivača na moru.

