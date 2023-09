SpaceX lansira raketu Falcon 9 sa satelitima Starlink

SpaceX planira lansirati raketu Falcon 9 iz baze svemirskih snaga Vandenberg u ponedjeljak, 11. septembra, u 11:57. Raketa će nositi 21 Starlink satelit, koji su dio SpaceX-ove usluge širokopojasnog satelitskog interneta velike brzine.

Ako početno lansiranje bude odgođeno, SpaceX ima mogućnost rezervnog lansiranja u utorak i srijedu. Kompanija ima za cilj da spusti prvi stepen rakete na drone-brodu Of Course I Still Love You u Tihom okeanu, što će biti 11. let za ovaj konkretan booster.

Web prijenos lansiranja uživo će biti dostupan na SpaceX profilu na X (bivši Twitter) oko pet minuta prije poletanja.

Starlink je SpaceX-ov ambiciozni projekat za stvaranje globalne satelitske internet konstelacije. Ovi mali sateliti, teški oko 260 kg svaki, bit će raspoređeni u niskoj orbiti Zemlje kako bi osigurali brzu internetsku vezu s malim kašnjenjem širom svijeta. Sa postavljanjem 21 dodatnog satelita, SpaceX će proširiti svoju flotu Starlink kako bi poboljšao svoju rastuću uslugu širokopojasnog interneta.

SpaceX-ova raketna tehnologija Falcon 9 za višekratnu upotrebu omogućava isplativa svemirska lansiranja obnavljanjem i ponovnom upotrebom prve faze rakete. Kompanija je postigla značajne prekretnice u slijetanju i ponovnom poletanju bustera, demonstrirajući potencijal za smanjenje troškova lansiranja i povećanu dostupnost svemiru.

Izvori: SpaceX