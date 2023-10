SpaceX najavljuje ranojutarnje lansiranje rakete Falcon 9

SpaceX je najavio predstojeće lansiranje iz baze svemirskih snaga Vandenberg. Kompanija cilja u 12:47 ujutro 21. oktobra za lansiranje rakete Falcon 9 iz SLC-4E. Svrha ovog lansiranja je postavljanje 21 Starlink satelita u nisku orbitu Zemlje.

U slučaju da lansiranje ne može da se nastavi kako je planirano, SpaceX je identifikovao tri rezervne mogućnosti između 1:23 i 3 sata ujutro za pomeranje. Osim toga, dostupno je šest dodatnih rezervnih mogućnosti počevši od 11:26 u subotu do 2:50 u nedjelju.

Za one koji su zainteresovani, prijenos uživo sa SpaceX-a će biti dostupan otprilike pet minuta prije lansiranja. Ovo će omogućiti gledaocima ažuriranja u realnom vremenu i omogućiti im da budu svjedoci misije kako se ona odvija.

Vrijedi napomenuti da je booster koji će podržati ovu misiju korišten 15 puta u prethodnim lansiranjima. Nakon razdvajanja faza, očekuje se da će prva faza rakete sletjeti na Droneship Of Course I Still Love You u Tihom okeanu. Ova mogućnost ponovne upotrebe je značajna prekretnica u naporima kompanije SpaceX da smanji troškove istraživanja svemira i učini ga održivijim.

Što se tiče lokalnog uticaja, ne očekuje se da će se tokom ovog lansiranja čuti zvučni udari. Ovo je dobra vijest za obližnje stanovnike, jer zvučni udari mogu biti ometajući i zapanjujući.

Sve u svemu, ovo ranojutarnje lansiranje od strane SpaceX-a predstavlja još jedan korak naprijed u tekućoj misiji kompanije da razvije i proširi svoju globalnu satelitsku internet mrežu.

Definicije:

– Falcon 9 raketa: dvostepena orbitalna lansirna raketa koju je razvio SpaceX. Dizajniran je za pouzdan i siguran transport satelita i tereta u svemir.

– Starlink sateliti: Sazviježđe malih satelita koje je postavio SpaceX s ciljem pružanja globalne širokopojasne pokrivenosti.

– Naravno da te još uvijek volim Droneship: autonomni brod dronova koji koristi SpaceX za slijetanje i vraćanje raketnih pojačivača na moru.

Izvor: SpaceX (nema naveden URL)