Solarne baklje i potencijal da solarne oluje pogode Zemlju

Prema nedavnim izvještajima, Zemlja bi uskoro mogla biti u opasnosti da doživi solarnu oluju zbog prisustva nestabilne sunčeve pjege nazvane AR3450. Iako je Zemlja u posljednje vrijeme uspjela izbjeći solarne oluje, radio-zamračenja su se javljala kao rezultat erupcija solarnih baklji. Iako jučerašnja solarna baklja klase M2.5 nije bila usmjerena na Zemlju, pojava AR3450 direktno ispred naše planete izazvala je zabrinutost među istraživačima svemirskog vremena.

Nacionalna uprava za okeane i atmosferu (NOAA) predvidjela je mogućnost erupcije solarne baklje 3. oktobra, što bi moglo dovesti do snažne aktivnosti solarne oluje na Zemlji. SpaceWeather.com je izvijestio da AR3450 ima 'beta-gama' magnetno polje, koje sadrži energiju za solarne baklje M-klase. Ako dođe do ove erupcije, mogla bi imati geoefikasne efekte na Zemlju.

Na X nalogu Space Weather Live-a je takođe objavljena erupcija M1.9 baklje iz istog regiona. Iako njegov intenzitet nije bio tako visok, ovaj događaj naglašava potencijal za visoku aktivnost u području sunčevih pjega. Međutim, tek će se vidjeti hoće li se predviđanje NOAA-e ostvariti.

Ako solarna baklja eruptira, to bi moglo rezultirati izbacivanjem koronalne mase (CME) do Zemlje, što potencijalno dovodi do intenzivne aktivnosti solarne oluje. Ove oluje mogu imati značajne posljedice, uključujući oštećenje satelita, prekid bežičnih komunikacijskih usluga kao što su internet i mobilne mreže, pa čak i kvarove na električnoj mreži. Elektronika na Zemlji, uključujući pejsmejkere, takođe može biti poremećena.

NASA Solar Dynamics Observatory (SDO) igra ključnu ulogu u praćenju aktivnosti Sunca. SDO koristi instrumente kao što su helioseizmički i magnetni snimač slike (HMI), Eksperiment ekstremne ultraljubičaste varijabilnosti (EVE) i sklop za snimanje atmosfere (AIA) za prikupljanje podataka o različitim solarnim fenomenima.

Dok čekamo ishod predviđanja NOAA, od suštinskog je značaja da ostanemo na oprezu i spremni za potencijalne uticaje solarnih oluja. Kontinuirano praćenje Sunčevih aktivnosti pomoći će u pružanju pravovremenih upozorenja i osigurati sigurnost i pouzdanost naših tehnoloških sistema.

Definicije:

– Solarna baklja: iznenadno, brzo i intenzivno oslobađanje energije sa površine Sunca.

– Solarna oluja: Poremećaj u Zemljinoj magnetosferi uzrokovan promjenama sunčevog vjetra.

– Sunčeva pjega: Tamna mrlja na površini Sunca povezana s jakom magnetskom aktivnošću.