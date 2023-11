Nastavlja se istraga o postupanju vlade s pandemijom Covid-19 svjedočenjem glavnog medicinskog službenika

By

U dugo očekivanom pojavljivanju, Sir Chris Whitty, glavni medicinski službenik Ujedinjenog Kraljevstva, danas će svjedočiti u istrazi Covid-19 koja je u toku. Očekuje se da će Sir Whitty, koji je postao jedna od najprepoznatljivijih ličnosti u zemlji tokom pandemije, cijeli utorak provesti pružajući uvid u vladino postupanje s krizom.

Ovo svjedočenje Sir Whittyja prati nedavno pojavljivanje bivšeg glavnog naučnog savjetnika, Sir Patricka Valancea, koji je ponudio svoj uvid u proces donošenja odluka bivšeg premijera Borisa Johnsona i njegovog tima. Dnevnički zapisi Sir Vallancea pružili su izvanredne uvide u unutrašnji rad vlade tokom ovog izazovnog vremena.

Lejdi Halet, koja vodi istragu, izjavila je u ponedeljak da je gospodin Džonson izgledao "zbunjen" složenim podacima i grafikonima koji su mu predstavljeni. Bilo je slučajeva u kojima se borio da zadrži naučne informacije, što je dovelo do pitanja o vladinom donošenju odluka i odgovoru na pandemiju.

Jedna inicijativa koja je naišla na kritike je shema gospodina Sunaka „Eat Out to Help Out“, pokrenuta u augustu 2020. za podršku restoranima i restoranima nakon karantene. Sir Whitty će se vjerovatno suočiti s pitanjima vezanim za njegove prethodne privatne komentare koji su se odnosili na shemu kao na “jesti vani da pomognemo virusu”. Istraga ima za cilj potpuno razumijevanje uticaja i efikasnosti takvih vladinih mjera.

Kako se istraga nastavlja, očekuje se da će Sir Jonathan Van-Tam, bivši zamjenik Sir Whittyja, također pružiti dokaze kasnije tokom sedmice. Svjedočenja ovih ključnih ličnosti bacaju svjetlo na proces donošenja odluka i radnje koje je poduzela vlada, doprinoseći sveobuhvatnom razumijevanju postupanja s pandemijom Covid-19 u Ujedinjenom Kraljevstvu.

