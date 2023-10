Utjecaj koncentracije pigmenta i temperature sušenja na uzorak osušene boje

By

Istraživači su otkrili da na način na koji se boja suši utiču dva faktora: koncentracija pigmenta u boji i temperatura na kojoj se suši. Prilagođavanjem ovih faktora moguće je kontrolisati konačni izgled osušene boje.

U studiji objavljenoj u ACS-ovom Langmuiru, istraživači su otkrili da kapi boje s nižom koncentracijom pigmenta ili osušene na hladnijim površinama često podsjećaju na "pržena jaja" kada su suhe. S druge strane, kapljice s većom koncentracijom pigmenta ili sušene na višim temperaturama imale su ujednačeniji izgled. Ove informacije sugeriraju da manipulacija koncentracijom pigmenta i temperaturom sušenja može utjecati na uzorak i izgled osušene boje.

Na proces sušenja boje utiče njen složeni sastav, koji uključuje smole, pigmente, aditive i rastvarače poput vode. Kako se kapi boje suše, dolazi do različitih kemijskih interakcija, koje ponekad mogu rezultirati neželjenim šarama ili malim pukotinama. Umjetnici i slikari obično žele ravnomjernu raspodjelu pigmenta na površini prilikom nanošenja boje. Međutim, nije jasno kako izbjeći stvaranje šara tokom procesa sušenja.

Da bi to istražili, istraživači su izveli eksperimente koristeći akrilnu boju na bazi vode pomiješanu s vodom. Ispuštali su rastvore na zagrejana staklena stakla, dozvoljavajući tečnosti da ispari. Tokom ovog procesa uočili su tri fenomena koji su uticali na konačni izgled osušene boje.

Prvo, došlo je do unutrašnjeg strujanja tečnosti od vruće podloge do hladnijeg vrha kapljice, kao i do povlačenja ka spolja izazvanog kapilarnim tokom. Drugo, geliranje suspenzije boje povećalo je viskozitet i usporilo kretanje pigmenta. Konačno, korak sušenja je zaključao pigmente na mjestu na površini staklenog stakala.

Istraživači su otkrili da i koncentracija pigmenta i površinska temperatura stakala utječu na veličinu, oblik i uzorak osušenih kapi boje. Kapi s nižom koncentracijom pigmenta ili stavljene na hladnije površine nakupljale su šarene molekule u centru, stvarajući izgled “prženog jajeta”. S druge strane, kapi s većom koncentracijom pigmenta ili sušene na višim temperaturama imale su ujednačeniji uzorak s ravnomjernom distribucijom boje.

Za kontrolu izgleda osušene boje, predlaže se da se koncentracija pigmenta i površinska temperatura podese ovisno o željenom konačnom uzorku.

Referenca: “Sušenje kapljica bojene suspenzije: od 'prženih jaja' do kvazihomogenih uzoraka” od Stella MM Ramos, Damiena Soubeyranda, Rémyja Fulkranda i Catherine Barentin, 14. septembra 2023., Langmuir. DOI: 10.1021/acs.langmuir.3c01605