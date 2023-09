Ljudi izazivaju gubitak čitavih grana Drveta života, upozorava nova studija

By

Nedavna studija objavljena u Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) otkrila je da ljudi uzrokuju izumiranje čitavih grana "Drveta života", što izaziva zabrinutost zbog potencijalnog šestog masovnog izumiranja. Studija, koju su sproveli istraživači sa Nacionalnog autonomnog univerziteta Meksika, fokusira se na izumiranje čitavih rodova, koji su klasifikacije između vrsta i porodica.

Za razliku od prethodnih studija koje su ispitivale samo gubitak pojedinih vrsta, ovo istraživanje analizira nestanak čitavih rodova. To je značajan doprinos jer pruža dublje razumijevanje trenutnih stopa izumiranja. Profesor Gerardo Ceballos, jedan od koautora studije, naglašava da je kriza izumiranja jednako ozbiljna kao i kriza klimatskih promjena, ali se često zanemaruje.

Ispitujući podatke Međunarodne unije za očuvanje prirode (IUCN), istraživači su otkrili da su 73 roda izumrla u posljednjih 500 godina, pri čemu se većina izumiranja dogodila u posljednja dva stoljeća. Ovo je alarmantno, jer na osnovu prethodnih stopa izumiranja, samo dva roda su trebala biti izgubljena u istom vremenskom okviru.

Studija pripisuje ljudske aktivnosti kao što su uništavanje staništa, prekomjerni ribolov i lov kao glavne uzroke ovih izumiranja. Gubitak čak i jednog roda može imati dalekosežne posljedice po ekosisteme. Istraživači smatraju da je potrebna hitna akcija kako bi se spriječio daljnji gubitak i kolaps civilizacija.

Iako postoji konsenzus među stručnjacima da je trenutna stopa izumiranja alarmantna, da li ispunjava kriterije za šesto masovno izumiranje ostaje tema rasprave. Masovno izumiranje se definiše kao gubitak 75% vrsta u kratkom vremenskom periodu. Međutim, ako se trenutne stope izumiranja nastave ili povećavaju, vjerovatno će doći do masovnog izumiranja.

Autori studije ističu potrebu da se prioritet stavi na zaštitu i obnovu prirodnih staništa kako bi se spriječilo daljnje izumiranje. Vjeruju da je još uvijek moguće spasiti mnoge rodove ako se poduzmu hitne mjere.

Izvori: Zbornik radova Nacionalne akademije nauka (PNAS)

Definicije:

Rodovi: U klasifikaciji živih bića, rod je rang između vrste i porodice.

Vrsta: Grupa organizama koji dijele slične karakteristike i mogu se razmnožavati kako bi proizveli plodno potomstvo.

Masovno izumiranje: Brzi gubitak značajnog procenta vrsta u kratkom vremenskom periodu, što dovodi do velikih ekoloških i evolucijskih promjena.

Drvo života: Metaforički prikaz odnosa između različitih vrsta, koji prati njihovu evolucijsku istoriju do zajedničkog pretka.