Novi osnovni ukus: amonijum hlorid izaziva reakciju jezika

By

Istraživači sa USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences došli su do značajnog otkrića na polju percepcije ukusa. Predvođen neuroznanstvenicom Emily Liman, tim je pronašao dokaze o šestom osnovnom ukusu. U studiji objavljenoj u Nature Communications, otkrili su da jezik reaguje na amonijum hlorid, jedinjenje koje se nalazi u slanom sladiću, preko istog proteinskog receptora koji signalizira kiseli ukus.

Decenijama su naučnici prepoznali da jezik ima jaku reakciju na amonijum hlorid, ali specifični receptori jezika koji ga detektuju bili su nepoznati. Liman i njen tim su prethodno identifikovali protein odgovoran za otkrivanje kiselog ukusa, nazvan OTOP1. Otkrili su da ovaj protein formira kanal za vodikove jone, koji su ključna komponenta kiselina koje jezik osjeća kao kisele. Tim se pitao može li amonijum hlorid nekako pokrenuti ovaj protein.

Kroz eksperimente sa ljudskim ćelijama uzgojenim u laboratoriji, istraživači su uveli gen Otop1 za proizvodnju proteina receptora OTOP1. Zatim su izložili ćelije kiselini ili amonijum hloridu i izmerili odgovore. Otkrili su da je amonijum hlorid snažan aktivator OTOP1 kanala, čak i bolji od samih kiselina. Jedinjenje oslobađa male količine amonijaka, što podiže pH unutar ćelije i rezultira prilivom protona kroz OTOP1 kanal.

Ovo otkriće dodaje amonijum hlorid na listu osnovnih ukusa, koja trenutno uključuje slatko, kiselo, slano, gorko i umami. Razumijevanje mehanizama koji stoje iza percepcije okusa važno je za nauku o hrani i moglo bi imati implikacije za razvoj novih okusa i poboljšanje doživljaja okusa.

Izvor: Nature Communications (DOI: 10.1038/s41467-023-41637-4)