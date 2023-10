Izbjeljivanje koralja pronađeno na neočekivanim dubinama u Indijskom okeanu

By

Istraživači sa Univerziteta Plymouth došli su do iznenađujućeg otkrića u vezi s izbjeljivanjem koralja u Indijskom okeanu. Pronašli su dokaze izbjeljivanja koralja do 90 metara (295 stopa) ispod površine, dubine za koje se ranije smatralo da su otporne na zagrijavanje oceana. Studija, objavljena u Nature Communications, otkrila je da je do 80 posto grebena u određenim dijelovima morskog dna oštećeno porastom temperature oceana.

Tradicionalno se vjerovalo da su dublji korali otporni na zagrijavanje oceana jer se smatralo da hladnije vode u kojima žive ostaju relativno stabilne. Međutim, ova studija je pokazala da to nije slučaj, što potencijalno dovodi grebene na slične dubine širom svijeta u opasnost od klimatskih promjena.

Istraživački tim je koristio kombinaciju in situ monitoringa, podvodnih robota i satelitskih okeanografskih podataka za proučavanje ovog fenomena. Otkrili su da čak i kada su površinske temperature ostale stabilne, značajan porast temperature ispod površine utječe na korale dubokog mora. Ovo duboko morsko izbjeljivanje dogodilo se čak i kada plići grebeni nisu pokazivali znakove oštećenja.

Iako je studija otkrila da su se dijelovi grebena oporavili kada su se istraživači vratili 2020. i 2022. godine, nalazi su još uvijek razlog za zabrinutost. Očekuje se da će mezofotski koralji, pronađeni između 100-490 stopa ispod površine, ublažiti ekološku štetu uzrokovanu izbjeljivanjem koralja u plitkim vodama zbog zagrijavanja oceana. Međutim, ovi koralji su sada također u opasnosti.

Uticaj klimatskih promjena na okeanografiju regije pojačava se prirodnim ciklusima, kao što su El Nino i dipol Indijskog oceana. Istraživači naglašavaju hitnu potrebu da proširimo naše razumijevanje utjecaja ovih promjena na ova okruženja, o kojima trenutno imamo ograničeno znanje.

izvori:

– Studija objavljena u Nature Communications

– Istraživački tim Univerziteta u Plymouthu