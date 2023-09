Ribnjaci koje je napravio čovjek mogu biti neto emiteri stakleničkih plinova, pokazuju studije

By

Novo istraživanje koje je proveo Univerzitet Cornell otkriva da ribnjaci koje je napravio čovjek imaju značajan utjecaj na emisije stakleničkih plinova. Dvije povezane studije koje su sproveli istraživači iz Cornell-a počinju kvantificirati efekte i ljudskih i prirodnih ribnjaka na globalni budžet stakleničkih plinova, pružajući vrijedan uvid u temu koja nije dobro shvaćena.

Studije su otkrile da kada se zbroje emisije i skladištenje ugljika iz ribnjaka koje je napravio čovjek, jezera mogu biti neto emiteri stakleničkih plinova. Prethodne procjene sugeriraju da ribnjaci, koji su definirani kao vodna tijela veličine 5 hektara ili manje, mogu doprinijeti 5% globalne emisije metana. Međutim, bez preciznih mjerenja u mnogim ribnjacima, ovaj postotak bi se mogao kretati od polovine do dvostruko većeg od procijenjenog iznosa. Osim toga, postoje ograničene procjene stope zakopavanja ugljika u ribnjacima.

Jedna studija koju su sproveli istraživači fokusirala se na količinu ugljika izdvojenog u 22 posebno odabrana jezera. Istraživači su ispitali prethodne aktivnosti upravljanja i izmjerili debljinu sedimenta i sadržaj ugljika u ribnjacima. Otkrili su da su na stope zakopavanja ugljika u ribnjacima utjecali faktori kao što su vodene biljke, ribe i nivoi hranjivih tvari. Studija je također otkrila da i prirodna i ljudska jezera globalno sekvestriraju značajnu količinu ugljika, što ukazuje da je sekvestracija ugljika u ribnjacima podcijenjena.

Druga studija je istraživala sezonske emisije stakleničkih plinova iz specifičnih Cornell Experimental Ponds. Metan, moćni gas staklene bašte, činio je većinu emitovanih gasova. Studija je također naglasila važnost čestog uzorkovanja kako bi se precizno obračunavale emisije stakleničkih plinova iz ribnjaka.

Sve u svemu, ove studije sugeriraju da ribnjaci igraju ulogu u emisiji stakleničkih plinova i skladištenju ugljika. Iako jezerca trenutno mogu biti neto emiteri stakleničkih plinova zbog ispuštanja metana, postoji potencijal da postanu neto ponori smanjenjem emisije metana. Nalazi također predlažu korištenje mjehurića ili podvodnih cirkulatora za smanjenje emisije metana u ribnjacima.

Dalja istraživanja i razumijevanje uloge ribnjaka u emisiji stakleničkih plinova su ključni za precizno klimatsko modeliranje i predviđanja.

izvori:

– Meredith A. Holgerson et al, Visoke stope zakopavanja ugljika povezane s autohtonom proizvodnjom u umjetnim ribnjacima, Limnology and Oceanography Letters (2023). DOI: 10.1002/lol2.10351

– Nicholas E. Ray et al, Visoka intra-sezonska varijabilnost u emisijama stakleničkih plinova iz izgrađenih ribnjaka u umjerenim područjima, Geophysical Research Letters (2023). DOI: 10.1029/2023GL104235

(Izvor: Cornell)