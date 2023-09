Ispitivanje rijetkih tokova vruće plazme u gornjoj atmosferi

By

U blizini Zemljinih polova, aurore su uobičajen prizor, prikazujući šarene svjetlosne emisije u gornjim slojevima atmosfere uzrokovane interakcijom između Sunčevog vjetra i magnetosfere planete. Međutim, bliže ekvatoru, može se pojaviti drugačiji atmosferski fenomen: subauroralni ionski driftovi (SAID).

SPOMENUTI događaji uključuju brzi protok vruće plazme prema zapadu kroz jonosferu. Ovi događaji su povezani sa vidljivim strukturama na nebu, kao što su stabilni auroralni crveni (SAR) lukovi i snažno povećanje brzine toplotne emisije (STEVE). Tipično, SAID događaji se dešavaju između sumraka i ponoći, ali bilo je slučajeva da su SAID tokovi otkriveni nakon ponoći.

U nedavnoj studiji objavljenoj u Journal of Geophysical Research: Space Physics, istraživači su se fokusirali na 15 postponoćnih SAID događaja otkrivenih u blizini Južne Amerike 2013. Analizirajući podatke iz različitih izvora, uključujući satelitske programe i mjere auroralne aktivnosti, istražili su karakteristike i formiranje ovih rijetkih događaja.

Istraživači su otkrili da su postponoćni SAID događaji, slični događajima prije ponoći, rezultat složene interakcije između jonosferskih uslova i geomagnetske dinamike. Međusobna igra uključuje formiranje električnih polja i interakcije valova i čestica, koje djeluju kao lokalizirani izvori topline.

Ovi nalazi poboljšavaju razumijevanje dinamike plazme u gornjoj atmosferi i njenog potencijala da poremete radarske signale za satelitsko praćenje i druge kritične aplikacije. Dalja istraživanja u ovoj oblasti mogla bi pružiti vrijedan uvid u to kako SAID događaji i povezani fenomeni mogu utjecati na Zemljinu atmosferu.

Izvor: Ildiko Horvath et al, Antisunward Streaming Westward Sub-Auroral Ion Drifts (SAID) razvijen u sektoru magnetnog lokalnog vremena nakon ponoći (1–4) tokom 2013, Journal of Geophysical Research: Space Physics (2023). DOI: 10.1029/2023JA031677