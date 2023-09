Otkriće galaksija polarnog prstena baca svjetlo na galaktičke strukture

By

Galaksije dolaze u različitim oblicima, a naše razumijevanje o njima je evoluiralo kako širimo svoja opažanja izvan vizualnog spektra. Polarne prstenaste galaksije (PRG) su jedinstvena vrsta galaksija koju karakterizira vanjski prsten od plina i zvijezda koji je nagnut okomito na galaktičku ravan. Ovi prstenovi, često sastavljeni prvenstveno od difuznog gasa vodonika, obično su vidljivi samo na radio talasnim dužinama.

Iako su galaksije polarnog prstena prvi put otkrivene 1978. godine, proces formiranja ovih galaktičkih struktura ostaje misterija. Jedna teorija sugerira da su prstenovi rezultat galaktičkih sudara, gdje se plin vodonik iz sudarajućih galaksija odbacuje u polarnom poravnanju. Shodno tome, vjerovalo se da su galaksije polarnog prstena rijetke. Međutim, nedavno istraživanje galaksija provedeno kao dio projekta WALLABY ukazuje da su PRG možda češći nego što se ranije mislilo.

Projekat WALLABY, koji je skraćenica za Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind SurveY, ima za cilj kreiranje mape neutralnog vodonika visoke rezolucije na nebu južne hemisfere. Mapiranjem međugalaktičkog gasa i vodonika koji okružuju galaksije, istraživanje pruža vrijedan uvid u strukture ovih kosmičkih objekata. U početnoj fazi istraživanja mapirano je približno 600 galaksija, a identificirane su dvije galaksije polarnog prstena.

Na osnovu ovih nalaza, procjenjuje se da će 1% do 3% galaksija ispitanih u WALLABY-u pokazivati ​​strukture polarnog prstena. Po završetku istraživanja, moguće je da će stotine galaksija polarnog prstena biti otkrivene, što će značajno povećati naše znanje o ovim zagonetnim galaktičkim formacijama. Štaviše, obilje podataka prikupljenih kroz ovaj projekat će ponuditi astronomima dublje razumijevanje o tome kako se ove neobične galaksije formiraju i razvijaju. Također može pružiti vrijedan uvid u interakciju između tamne materije i galaksija.

Sve u svemu, otkriće galaksija polarnog prstena i tekući projekat WALLABY nude obećavajući put za istraživanje skrivenih struktura unutar galaksija i otkrivanje misterija svemira.

Definicije:

– Polarne prstenaste galaksije (PRG): spiralne ili eliptične galaksije sa vanjskim prstenom od plina i zvijezda nagnutim otprilike okomito na galaktičku ravan.

– WALLABY: Widefield ASKAP L-band Legacy All-sky Blind SurveY, projekat koji ima za cilj kreiranje mape neutralnog vodonika visoke rezolucije na nebu južne hemisfere.

