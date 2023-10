Modificirana teorija gravitacije sugerira da deveta planeta možda ne postoji

Istraživači Harsh Mathur i Katherine Brown su predložili da se orbitalne anomalije uočene u vanjskom Sunčevom sistemu, koje su pokrenule potragu za devetom planetom, umjesto toga mogu objasniti modificiranim zakonom gravitacije. Modifikovana teorija, poznata kao Modifikovana Njutnova dinamika (MOND), sugeriše da je Njutnov zakon gravitacije validan do određene tačke, iza koje preuzima drugačije gravitaciono ponašanje.

MOND je bio uspješan u objašnjavanju opservacija na galaktičkim skalama i neki naučnici ga smatraju alternativom tamnoj materiji. Međutim, Mathur i Brown željeli su istražiti njegove efekte na vanjski Sunčev sistem nakon što su astronomi objavili mogućnost devete planete 2016. godine.

Kada su istraživači nacrtali orbite objekata iz potencijalnog skupa podataka devete planete u odnosu na gravitaciono polje galaksije Mliječni put, otkrili su upečatljivo poravnanje. Prema MOND-u, tokom miliona godina, neki objekti u spoljašnjem Sunčevom sistemu bi bili uvučeni u poravnanje sa gravitacionim poljem galaksije.

Iako je trenutni skup podataka mali i druge mogućnosti se ne mogu isključiti, studija naglašava potencijal da vanjski solarni sistem služi kao laboratorija za testiranje gravitacije i proučavanje fundamentalnih problema fizike.

Sve u svemu, ovo istraživanje dovodi u pitanje postojanje devete planete u vanjskom Sunčevom sistemu i sugerira da se uočene orbitalne anomalije mogu objasniti modificiranom teorijom gravitacije.

Izvor: Case Western Reserve University

Definicije:

– Modifikovana Njutnova dinamika (MOND): Modifikovana teorija gravitacije koja predlaže Njutnov zakon gravitacije važi do tačke, iza koje preuzima drugačije gravitaciono ponašanje.

– Tamna materija: Hipotetički oblik materije koji bi imao gravitacione efekte, ali ne bi emitovao svetlost.

– Mliječni put: Galaksija koja sadrži naš solarni sistem.

(Izvor: Katherine Brown et al, Modified Newtonian Dynamics as an Alternative to the Planet Nine Hipothesis, The Astronomical Journal (2023))